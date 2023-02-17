Видео ⟩ "Мне не нужно оправдываться!": как в интернете распространяют ложную информацию об умерших школьниках

Я потребовала, чтобы эти ложные новости были отозваны и немедленно удалены с портала. Попросила проинформировать о получении письма, но ответа не получила", - говорит Бутевица.

Главред издания констатирует, что на портале работает очень мало людей и для исследований ресурсов не хватает.

"У нас очень маленькая редакция. У нас два человека, три. Я очень надеялась на других журналистов, которые смогут, у которых есть ресурсы для продолжения публикации.

Теперь вы мне выговариваете, воспитываете, а я оправдываюсь. Мне не нужно оправдываться! Я считаю, что родители могут поднять тревогу! Да, это был "кухонный разговор", - говорит Инесе Кракопа.

Как писал портал Apollo.lv, ночью 28 января у 16-летнего ученика 9-го класса Огрской 1-й средней школы остановилось сердце. Полицейское расследование показало, что он мог употреблять наркотики в компании молодых людей - марихуану и таблетки MDMA. Хотя состояние молодого человека ухудшилось около часа ночи, его друзья не вызывали скорую помощь до 3:30 утра. На данный момент полиция выясняет, следует ли возбудить новый уголовный процесс в отношении молодых людей, которые вовремя не оказали ему помощь, сообщает программа Латвийского телевидения Dienas ziņas.

Врачи подчеркивают, что в таких случаях нельзя медлить с обращением за помощью. Эксперты говорят, что мальчика, вероятно, можно было бы спасти, если бы помощь была оказана немедленно.

Между тем, местные жители боятся говорить на камеру, но признаются, что знают места, где и кто поставляет наркотики.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)