Интернет-портал Viss skaidrs! (VS.lv) распространил сообщение анонимного лица о том, что в Огрской 1-ой средней школе от передозировки одурманивающих веществ умер ученик, и это уже третий случай в этом учебном году. Директор школы попросила удалить ложную информацию, но ответа не получила, сообщает программа Bez tabu.
Видео ⟩ "Мне не нужно оправдываться!": как в интернете распространяют ложную информацию об умерших школьниках
В январе от передозировки наркотиков скончался учащийся Огрской 1-ой средней школы, о других случаях смерти информации не поступало.
Портал VS.lv опубликовал статью под заголовком "Кто врет?! Школьник в Огре умер от одурманивающих веществ, может не один". Илзе Бутевица, директор школы, дала комментарий, в котором категорически опровергла слова анонимного корреспондента.
Люди сотни раз поделились этой статьей в социальной сети Facebook,
Главный редактор портала сообщила программе, что у нее нет времени ехать в Огре и выяснять факты.
"Это было сообщение от обеспокоенной мамы. Почему обеспокоенная мама не может говорить? Почему мнение обеспокоенной матери должно замалчиваться?"
Есть умершие. Другие тоже. Это факт. У меня просто нет времени во всем этом разбираться. Я была бы очень рада, если бы вы могли пойти и узнать", - сказала главный редактор VS.lv Инесе Кракопа.
Директор школы заявляет, что такая информация беспокоит все общество. "Такие новости не должны распространяться. Они сразу волнуют все общество. В школе должна быть среда, в которой дети чувствуют себя в безопасности, как физически, так и эмоционально.
Я потребовала, чтобы эти ложные новости были отозваны и немедленно удалены с портала. Попросила проинформировать о получении письма, но ответа не получила", - говорит Бутевица.
Главред издания констатирует, что на портале работает очень мало людей и для исследований ресурсов не хватает.
"У нас очень маленькая редакция. У нас два человека, три. Я очень надеялась на других журналистов, которые смогут, у которых есть ресурсы для продолжения публикации.
Теперь вы мне выговариваете, воспитываете, а я оправдываюсь. Мне не нужно оправдываться! Я считаю, что родители могут поднять тревогу! Да, это был "кухонный разговор", - говорит Инесе Кракопа.
Как писал портал Apollo.lv, ночью 28 января у 16-летнего ученика 9-го класса Огрской 1-й средней школы остановилось сердце. Полицейское расследование показало, что он мог употреблять наркотики в компании молодых людей - марихуану и таблетки MDMA. Хотя состояние молодого человека ухудшилось около часа ночи, его друзья не вызывали скорую помощь до 3:30 утра. На данный момент полиция выясняет, следует ли возбудить новый уголовный процесс в отношении молодых людей, которые вовремя не оказали ему помощь, сообщает программа Латвийского телевидения Dienas ziņas.
Врачи подчеркивают, что в таких случаях нельзя медлить с обращением за помощью. Эксперты говорят, что мальчика, вероятно, можно было бы спасти, если бы помощь была оказана немедленно.
Между тем, местные жители боятся говорить на камеру, но признаются, что знают места, где и кто поставляет наркотики.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)
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