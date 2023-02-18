Конференция по безопасности в Мюнхене: НАТО демонстрирует единство в поддержке Украины

В результате Россия совершила не только военные преступления, как официально заключила администрация США в марте, но и незаконные действия против мирных жителей.

"США официально установили, что Россия совершила преступления против человечности", - сказала Камала Харрис Фото: Reuters

"Их действия - это посягательство на наши общие ценности, посягательство на нашу общую человечность", - отметила вице-президент.

"США официально установили, что Россия совершила преступления против человечности", - сказала она.

Администрация Байдена продолжит помогать Украине в расследовании предполагаемых преступлений.

"Я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их руководству, причастному к этим преступлениям, - вы будете привлечены к ответственности", - сказала Камала Харрис.

Россия неоднократно отрицала, что наносит удары по мирным жителям.

В конце своего выступления на Мюнхенской конференции Харрис отметила, что российскому президенту не удастся одержать верх. "Если Путин думает, что сможет взять верх, пережидая ситуацию, он сильно ошибается, - сказала она. - Время не на его стороне".

В пятницу президент Зеленский призвал участников конференции вооружить Украину как можно лучше Фото: Getty Images

Харрис закончила свою речь, подтвердив, что США продолжат решительно поддерживать Украину, и отметив, что Вашингтон гордится партнерством с Киевом.

"Мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется", - добавила она.

Риши Сунак: поддержка, помощь, единство

Британский премьер Риши Сунак, выступавший вскоре после нее, отметил, что сейчас самое время удвоить военную поддержку Украине.

"Путин делает ставку на то, что мы потеряем самообладание", - сказал Сунак.

Великобритания должна доказать, что Путин ошибается, призвал британский премьер.