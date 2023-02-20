Убийство в Лиепае: полиция задержала местного жителя

В пятницу, 17 февраля, около 15:00 в полицию поступила информация о том, что в Лиепае найдено тело мужчины. На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили, что в Старой гавани лежит тело мужчины с признаками насильственной смерти.

В тот же день полиция по подозрению в совершении уголовного преступления задержала мужчину, а на следующий день суд применил к нему меру пресечения - арест.

Установлено, что погибший и задержанный были знакомы, а травмы, скорее всего, были нанесены в ходе конфликта. Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело по подозрению в убийстве.

Согласно Уголовному закону такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до 20 лет.

17. februārī Valsts policijā saņemta info, ka Liepājā, Vecā ostmalā atrasts vīrieša līķis. Valsts policija par notikušo uzsāka kriminālprocesu par slepkavību un aizturēja kādu liepājnieku, kurš iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā.

👇🏼Plašāk lasiet: https://t.co/oHjZf1uJXh — Valsts policija (@Valsts_policija) February 20, 2023