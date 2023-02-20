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Убийство в Лиепае: полиция задержала местного жителя

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Убийство в Лиепае: полиция задержала местного жителя
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Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Государственная полиция за убийство в Лиепае задержала жителя этого города, ранее не попадавшего в поле зрения полиции, сообщила представитель полиции Мадара Шершнева.

В пятницу, 17 февраля, около 15:00 в полицию поступила информация о том, что в Лиепае найдено тело мужчины. На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили, что в Старой гавани лежит тело мужчины с признаками насильственной смерти.

В тот же день полиция по подозрению в совершении уголовного преступления задержала мужчину, а на следующий день суд применил к нему меру пресечения - арест.

Установлено, что погибший и задержанный были знакомы, а травмы, скорее всего, были нанесены в ходе конфликта. Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело по подозрению в убийстве.

Согласно Уголовному закону такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до 20 лет.

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