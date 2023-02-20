Навальный опубликовал свою политическую платформу

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал текст, который назвал своей политической платформой. Документ под названием "15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране" был опубликован на сайте Навального в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину - в понедельник, 20 февраля.

Документ состоит из трех частей. Первая из них посвящена анализу причин войны России против Украины, вторая - возможной стратегии России после ее окончания. В третьей части документа оппозиционер приводит свои доводы для ответа на вопрос: "Почему прекращение путинской агрессии - в интересах России?"

Навальный о причинах войны в Украине

Реальными причинами войны Навальный считает политические и экономические проблемы внутри России, стремление российского президента Владимира Путина "удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием": "Он (Путин. - Ред.) хочет войти в историю как "царь-завоеватель" и "собиратель земель".

По оценке Навального, сейчас Россия терпит военное положение, а призывы Кремля к переговорам - "не что иное, как реалистичная оценка перспектив военных действий".