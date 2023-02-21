Генпрокурор: "система образования деградирует до очень низкого уровня"

Прокуратура уже долгое время не может заполнить вакантные должности прокуроров. В среднем ежегодно вакантно 35 должностей. По мнению Стуканса, трудности с заполнением вакантных должностей связаны с критическими демографическими показателями и низким уровнем знаний молодежи.

"Мы организуем конкурсы каждый третий месяц, но не можем набрать необходимое количество сотрудников. Например, претендуют 70 кандидатов с высшим юридическим образованием и степенью магистра. Простите, но у них даже степени бакалавра быть не может, потому что они не могут ответить на вопрос теста по элементам и основам преступлений.

Что я могу сказать? Система образования деградирует до очень низкого уровня", - заявил Стуканс.

Критически генпрокурор оценил и результаты недавнего единого государственного экзамена на профессиональную квалификацию юриста - его сдали всего 26% студентов, или 36 из 139 учащихся пяти вузов - Высшей школы бизнеса Turība, Балтийской международной академии, Латвийского университета, Резекненской технологической академии и Рижского университета им. Страдиня.

"Результаты этого экзамена, который должны сдать и претенденты на должность прокурора, уже третий год плачевные", - посетовал генпрокурор.

Учитывая трудности с подбором прокуроров, прокуратура нанимает на вакантные должности помощников прокуроров, способных выполнять более простые функции при ведении уголовного производства. Стуканс надеется, что таким образом помощник со временем приобретет квалификацию и сможет в будущем стать прокурором. "Наша идея - воспитывать кадры, а не увеличивать количество прокуроров", - добавил генпрокурор.