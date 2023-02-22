До оценки ситуации на пострадавшем в результате пожара судне Escape оно будет находиться за пределами порта, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Морских сил Лива Вейта.
Видео ⟩ Пострадавшее в пожаре в Балтийском море грузовое судно буксируют в Ригу
Буксиры Stella и Orion приступили к буксировке судна в Рижский порт. Их сопровождает корабль береговой охраны Saule.
Навстречу судам направились корабль военно-морского штаба Varonis и сторожевой корабль Rēzekne, которые будет сопровождать пострадавшее от пожара судно до Риги.
Владельцы судна направили в Латвию группу технических спасателей для осмотра корабля. После обследования владельцы примут решение о дальнейшей судьбе судна.
Видео: Судно Escape буксируют к Рижскому порту
Внешне ни гари, ни задымления на Escape не наблюдается.
Пока нет оснований опасаться загрязнения Балтийского моря
На данный момент нет оснований опасаться загрязнения окружающей среды из-за горевшего в Балтийском море судна, сообщила агентству LETA начальник отдела по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды (VDD) Айя Ялинска.
VDD располагает точной информацией о составе и объемах груза. Экологические риски были оценены и управляются, поэтому опасений по поводу загрязнения окружающей среды нет.
Все ответственные службы и представители судовладельца участвуют в рамках своей компетенции в устранении последствий аварии, а VDD продолжает следить за ситуацией.
Уже сообщалось, что минувшей ночью в Балтийском море загорелось судно с опасным грузом, которое до настоящего времени дрейфовало в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находилось между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 км от берега.
В 2:57 экипаж покинул судно в спасательной шлюпке, а центр поиска и спасения дал указание находящемуся поблизости грузовому судну спасти людей. Все члены экипажа Escape были взяты на борт судна Kairit, которое доставило их в Рижский порт.
Около 13:00 специалист по связям с общественностью Морских сил Лива Вейта сообщила, что судно Escape взято на буксир, его перемещение контролируется.
Escape ходит под флагом Нидерландов, на судне находится опасный груз - полимеры и материалы для красок.
Судно направлялось из Клайпеды в Ригу.
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