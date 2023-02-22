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Видео ⟩ Пострадавшее в пожаре в Балтийском море грузовое судно буксируют в Ригу

Дополнено в 22:20
rus.tvnet.lv/LETA
Пострадавшее в пожаре в Балтийском море грузовое судно буксируют в Ригу
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Грузовой корабль Escape
Грузовой корабль Escape Фото: Latvijas Jūras spēki

До оценки ситуации на пострадавшем в результате пожара судне Escape оно будет находиться за пределами порта, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Морских сил Лива Вейта.

Буксиры Stella и Orion приступили к буксировке судна в Рижский порт. Их сопровождает корабль береговой охраны Saule.

Навстречу судам направились корабль военно-морского штаба Varonis и сторожевой корабль Rēzekne, которые будет сопровождать пострадавшее от пожара судно до Риги.

Владельцы судна направили в Латвию группу технических спасателей для осмотра корабля. После обследования владельцы примут решение о дальнейшей судьбе судна.

Видео: Судно Escape буксируют к Рижскому порту

Внешне ни гари, ни задымления на Escape не наблюдается.

Пока нет оснований опасаться загрязнения Балтийского моря

На данный момент нет оснований опасаться загрязнения окружающей среды из-за горевшего в Балтийском море судна, сообщила агентству LETA начальник отдела по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды (VDD) Айя Ялинска.

VDD располагает точной информацией о составе и объемах груза. Экологические риски были оценены и управляются, поэтому опасений по поводу загрязнения окружающей среды нет.

Все ответственные службы и представители судовладельца участвуют в рамках своей компетенции в устранении последствий аварии, а VDD продолжает следить за ситуацией.

Уже сообщалось, что минувшей ночью в Балтийском море загорелось судно с опасным грузом, которое до настоящего времени дрейфовало в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находилось между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 км от берега.

В 2:57 экипаж покинул судно в спасательной шлюпке, а центр поиска и спасения дал указание находящемуся поблизости грузовому судну спасти людей. Все члены экипажа Escape были взяты на борт судна Kairit, которое доставило их в Рижский порт.

Около 13:00 специалист по связям с общественностью Морских сил Лива Вейта сообщила, что судно Escape взято на буксир, его перемещение контролируется.

Escape ходит под флагом Нидерландов, на судне находится опасный груз - полимеры и материалы для красок.

Судно направлялось из Клайпеды в Ригу.

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