Видео ⟩ Пострадавшее в пожаре в Балтийском море грузовое судно буксируют в Ригу

Уже сообщалось, что минувшей ночью в Балтийском море загорелось судно с опасным грузом, которое до настоящего времени дрейфовало в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находилось между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 км от берега.

В 2:57 экипаж покинул судно в спасательной шлюпке, а центр поиска и спасения дал указание находящемуся поблизости грузовому судну спасти людей. Все члены экипажа Escape были взяты на борт судна Kairit, которое доставило их в Рижский порт.

Около 13:00 специалист по связям с общественностью Морских сил Лива Вейта сообщила, что судно Escape взято на буксир, его перемещение контролируется.

Escape ходит под флагом Нидерландов, на судне находится опасный груз - полимеры и материалы для красок.

Судно направлялось из Клайпеды в Ригу.