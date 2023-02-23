Сунак: Украина будет членом НАТО

"Я согласен с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который сказал, что Украина станет членом НАТО. Но мы также должны сосредоточиться на текущей ситуации.

Для меня это означает, что у нас должен быть план обеспечения безопасности Украины, и не только прямо сейчас, но и в долгосрочной перспективе", - цитирует Сунака "Украинская правда".

"В идеале, на пути Украины к членству в НАТО, ей следует поставить еще большее количество техники, отвечающей стандартам НАТО, а также обеспечить совместимость вооруженных сил разных стран в том, как они используют эту технику", - сказал Сунак.

"Обучение украинских летчиков тактике НАТО также является частью этого процесса. Это то, над чем мы можем работать прямо сейчас, а также работать над обеспечением безопасности Украины в долгосрочной перспективе", - указал премьер.

Великобритания наращивает производство оружия, чтобы помочь Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в среду, 22 февраля, что Великобритания начала наращивать производство, чтобы заменить оружие, отправляемое в Украину. А также увеличило производство артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине дать отпор российским войскам.

На вопрос, выгодно ли Британии продолжать поставлять Украине такое оружие, как артиллерийские снаряды, Уоллес сказал: "У нас есть контракты (..) Мы уже начали получать поставки для пополнения запасов нашего собственного оружия, а также кое-что для Украины".

Он сказал, что раньше правительств просто проверяло, есть ли оружие на складах, но теперь правила игры изменились, так как "Россия стала гораздо более агрессивной и опасной".