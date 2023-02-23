Дважды за сутки в центре социального ухода в Риге тушили пожар

В среду, 22 февраля, ​​VUGD получила информацию о том, что в четырехэтажном здании социальной опеки на улице Гарозес в Риге произошел пожар. На месте установлено, что горят квартира и коридор площадью 15 квадратных метров на четвертом этаже здания.

Из дома эвакуировали 10 человек, а жительнице сгоревшей квартиры была оказана медицинская помощь.

Ночью спасатели получили еще один вызов в это здание, где возник пожар на четвертом этаже и горела квартира площадью 15 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 15 человек.

Причины этих двух пожаров будут проанализированы Государственной полицией.

За минувшие сутки в VUGD поступило 43 вызова: 15 - на тушение пожара, 18 - на спасательные работы, а еще десять вызовов оказались ложными.

Утром в четверг, 23 февраля, пожарные выехали на улицу Межа в Вентспилсе, где в одноэтажном жилом доме загорелась комната и хозяйственные вещи на площади 50 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из здания человека, которого передали медикам. Предупреждающий сигнал детектора дыма в доме не звучал.