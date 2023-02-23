В системе водоснабжения Латвийского онкологического центра обнаружены бактерии легионеллы, сообщает в четверг, 23 февраля, TV3 Ziņas.
Видео ⟩ В водопроводе латвийского онкоцентра обнаружена легионелла
После лечения онкологических заболеваний в Латвийском онкоцентре двое пациентов заявили, что заразились в больницах вызывающими пневмонию бактериями легионеллы, или так называемой болезнью легионеров.
TV3 Ziņas сообщает, что Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) признает, что один человек в помещении Онкологического центра заразился редкой инфекцией. Однако относительно второго случая высказываются сомнения - действительно ли он произошел именно в больнице.
Лечение обоих инфицированных происходит в RAKUS. Один онкобольной успешно поборол пневмонию, второй еще проходит лечение.
В то же время Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) начал проверку и взял пробы стационарной воды. "В середине февраля из лаборатории поступила информация о том, что пробы положительные, то есть в системе водоснабжения может быть обнаружена легионелла", - говорит представитель SPKC Илзе Арая.
Двое пациентов, заразившихся легионеллезной пневмонией, находились в двух разных палатах. Арая отмечает, что неизвестно, почему при этом не заразились другие люди. Она заявляет, что эпидемиологическое расследование продолжается и пока окончательных выводов дать нельзя.
В то же время представитель Инспекции здоровья Ивета Балоде сообщает, что "Латвийскому онкоцентру поставлена задача оперативно дезинфицировать внутренние водопроводные трубы путем повышения температуры горячей воды". Также инспекция поставила перед центром задачу в двухнедельный срок предоставить информацию о качестве воды.
Марис Лиепиньш, руководитель Службы инфекционного мониторинга RAKUS, выражает сожаление по поводу случившегося, но отмечает, что "такие ситуации случаются во всем мире - есть исследования, что в 20% развитых стран легионеллой можно заразиться в больнице.
Он отмечает, что неясно, почему в онкодиспансере была возможность контакта с легионеллами, ведь профилактическое уничтожение бактерий до сих пор регулярно проводилось. Горячая вода кипятится до 70 градусов, при которой легионелла должна погибнуть.
В то же время RAKUS отвергает, что из-за экономии энергоресурсов температура горячей воды в больнице была снижена ниже 50 градусов, что способствует размножению бактерий легионеллы. Произошедшее заражение считается редкостью.
"Просто так бывает. Легионелла - это микроб, который очень хорошо живет в водопроводе. Стерилизовать его полностью невозможно практически никогда. Здесь важна профилактика, когда вода не должна скапливаться в системе, воду нужно использовать регулярно", - объясняет Лиепиньш.
TV3 Ziņas сообщают, что заразиться легионеллой через питьевую воду невозможно - ее вдыхают во время использования воды. Бактерии скапливаются на концах смесителей и наконечниках душа. Перед принятием душа, ванны и мытьем рук важно дать вылиться некоторому количеству воды. Особенно, если воду давно не включали. Важно, чтобы холодная вода была ниже плюс 20 градусов, а горячая - выше плюс 50 градусов.
Статистика SPKC показывает, что в 2021 году был зарегистрирован 61 случай легионеллеза. Три человека скончались. В прошлом году заразились 66 человек, из них у 12 пневмония вызвала смерть. При раннем выявлении легионеллеза его можно успешно вылечить.
Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)
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