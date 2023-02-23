Видео ⟩ В водопроводе латвийского онкоцентра обнаружена легионелла

Марис Лиепиньш, руководитель Службы инфекционного мониторинга RAKUS, выражает сожаление по поводу случившегося, но отмечает, что "такие ситуации случаются во всем мире - есть исследования, что в 20% развитых стран легионеллой можно заразиться в больнице.

Он отмечает, что неясно, почему в онкодиспансере была возможность контакта с легионеллами, ведь профилактическое уничтожение бактерий до сих пор регулярно проводилось. Горячая вода кипятится до 70 градусов, при которой легионелла должна погибнуть.

В то же время RAKUS отвергает, что из-за экономии энергоресурсов температура горячей воды в больнице была снижена ниже 50 градусов, что способствует размножению бактерий легионеллы. Произошедшее заражение считается редкостью.

"Просто так бывает. Легионелла - это микроб, который очень хорошо живет в водопроводе. Стерилизовать его полностью невозможно практически никогда. Здесь важна профилактика, когда вода не должна скапливаться в системе, воду нужно использовать регулярно", - объясняет Лиепиньш.

TV3 Ziņas сообщают, что заразиться легионеллой через питьевую воду невозможно - ее вдыхают во время использования воды. Бактерии скапливаются на концах смесителей и наконечниках душа. Перед принятием душа, ванны и мытьем рук важно дать вылиться некоторому количеству воды. Особенно, если воду давно не включали. Важно, чтобы холодная вода была ниже плюс 20 градусов, а горячая - выше плюс 50 градусов.

Статистика SPKC показывает, что в 2021 году был зарегистрирован 61 случай легионеллеза. Три человека скончались. В прошлом году заразились 66 человек, из них у 12 пневмония вызвала смерть. При раннем выявлении легионеллеза его можно успешно вылечить.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)