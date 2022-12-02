85,3% случаев легионеллеза зарегистрировано в Рижском регионе

В большинстве очагов легионеллеза в горячей воде температура воды была ниже 50 градусов Цельсия, что свидетельствует о том, что несоблюдение температурного режима горячей воды способствует размножению легионеллы и является фактором риска для распространения инфекции.

Однако в 27 (47,4%) из 57 положительных проб горячей воды легионеллы были обнаружены и в пробах с температурой горячей воды выше 50 градусов Цельсия, что позволяет сделать вывод о том, что техническое состояние системы водоснабжения зданий, в частности, биологическое загрязнение трубопроводов, вероятно, также имеет значительное влияние на размножение легионелл, пояснили в SPKC. В многоквартирных домах во многих случаях легионеллы были обнаружены одновременно в пробах воды, взятых в квартирах и в тепловых узлах, что свидетельствует о заражении трубопровода бактериями.

Легионеллез, или болезнь легионеров - относительно редкое инфекционное заболевание, часто проявляющееся пневмонией. Заболевание характеризуется стремительным началом, повышением температуры до 39-40,5 градуса, а также признаками общей интоксикации, сухим кашлем, болью в груди, нарушением дыхания, пневмонией, поражением сердца и почек, диареей.

Лечение чаще всего проходит в стационарных условиях. Если болезнь не лечить, число летальных исходов может достичь 39% общего числа заражений.