В пятницу в Латвии сохранится облачная погода, местами ожидается туман, снег и дождь, осадки в основном будут небольшими, сообщает агентство LETA.
В пятницу ожидаются небольшие осадки и туман
Синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до -1...+4 градусов.
В Риге периодически ожидаются небольшие осадки и туман, будет дуть легкий западный, юго-западный ветер, а температура воздуха повысится до +1...+2 градусов.
В Латвии продолжает идти снег
Утром в пятницу местами в Латвии идет снег, больше осадков - в юго-восточных районах, свидетельствует информация синоптиков.
В части Курземе сгустился туман, возможен и небольшой дождь. Дует слабый южный ветер, в Курземе - западный ветер.
Температура воздуха составляет от +2...+3 градусов под Лиепаей до -4...-5 градусов в Алуксне.
Толщина снега в Земгале, на побережье Видземе и местами в Курземе составляет 1-8 сантиметров, в восточной части страны сохраняется более глубокий снег. Больше всего снега по-прежнему в Алуксне и Дагде - 37 сантиметров.
В Риге толщина снежного покрова составляет минимум семь сантиметров, дует южный ветер, а температура воздуха составляет 0...-1 градус.
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