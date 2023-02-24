В пятницу ожидаются небольшие осадки и туман

Синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до -1...+4 градусов.

В Риге периодически ожидаются небольшие осадки и туман, будет дуть легкий западный, юго-западный ветер, а температура воздуха повысится до +1...+2 градусов.

В Латвии продолжает идти снег

Утром в пятницу местами в Латвии идет снег, больше осадков - в юго-восточных районах, свидетельствует информация синоптиков.

В части Курземе сгустился туман, возможен и небольшой дождь. Дует слабый южный ветер, в Курземе - западный ветер.

Температура воздуха составляет от +2...+3 градусов под Лиепаей до -4...-5 градусов в Алуксне.

Толщина снега в Земгале, на побережье Видземе и местами в Курземе составляет 1-8 сантиметров, в восточной части страны сохраняется более глубокий снег. Больше всего снега по-прежнему в Алуксне и Дагде - 37 сантиметров.

В Риге толщина снежного покрова составляет минимум семь сантиметров, дует южный ветер, а температура воздуха составляет 0...-1 градус.