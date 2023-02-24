Уменьшилась готовность населения защищать Латвию с оружием в руках

Если в 2015 году 40% опрошенных выразили готовность защищать Латвию с оружием в руках, то в 2022 году - 32%.

Икстенс подчеркнул, что это лишь словесно выраженная готовность, и она не может быть прямо соотнесена с ситуацией, если Латвию действительно нужно будет защищать с оружием в руках.

Профессор отметил, что это тревожная информация, и ее нужно воспринимать как сигнал для анализа того, что происходит в обществе.

Он предположил, что снижение готовности защищать Латвию с оружием в руках может быть связано с тем, как государство функционировало все эти годы. Опрос показал, что контент СМИ в этом отношении не так важен, как оценка работы правительства.

Также исследование показало, что мнение людей о моральном упадке Европы укрепилось, а мнения о возрождении фашизма в Латвии поляризовались.

По мнению латвийцев, с усилением войны в Украине влияние России в мировой экономике и политике уменьшается.

После презентации исследования депутат Сейма Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) сказал агентству LETA, что тот факт, что люди выразили меньшую готовность защищать Латвию с оружием в руках, является неприятным сюрпризом.

В то же время он подчеркнул, что не следует делать поспешных выводов, а нужно глубже изучить вопрос, но, в любом случае, такие выводы нельзя оставлять без внимания.

Опрос проводился в октябре 2022 года, в нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.