"Украинская формула мира": в чем заключается план окончания войны от Зеленского?

"Чем больше стран примут участие, тем больше у нас будет поддержки", - сказал Зеленский на пресс-конференции. В этом саммите могли бы участвовать не только западные союзники Украины, но и страны Латинской Америки и Африки, а также Китай и Индия, добавил президент, признав, что дата такого саммита пока не определена.

"Украинская формула мира" предусматривает полный вывод российских войск с ее территории, освобождение всех военнопленных, создание трибунала для суда над российскими военными преступниками и гарантии безопасности Украины.

Зеленский также сообщил, что собирается встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, не уточнив, когда и где такая встреча может состояться. "Это будет важно для мировой безопасности", - добавил украинский президент.

"Нам нужна полная поддержка мира, - подчеркнул Зеленский, признав, что Киев начал ее получать только после начала полномасштабной войны. Он также заявил, что украинской армии необходимо добиться военного успеха, чтобы привлечь дипломатическую поддержку. "Никто не любит проигравших", - признал украинский лидер, добавив, что победа на поле боя принесет бóльшую безопасность.

Во время пресс-конференции Зеленский также упомянул Бучу, где российские войска, по многочисленным свидетельствам, совершали военные преступления. Он признал, что день, когда стало известно о массовых убийствах мирных жителей в Буче, был худшим с начала полномасштабного вторжения. Президент подчеркнул, что те, кто совершил военные преступления, должны быть привлечены к ответственности.

При этом лучший момент войны еще впереди - день победы, заявил Зеленский.

Президент также признался, что время от времени допускал ошибки, однако выразил уверенность, что ему удалось избежать фатальных неудач.