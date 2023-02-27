За сутки поймали 5 пьяных водителей. Один лишится машины, с остальных будет взыскана стоимость

Всего в воскресенье в Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в восьми авариях пострадали 10 человек.

Оформлено 449 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения. Около четверти из них связаны с превышением скорости, а три - с агрессивной ездой.

Задержано десять водителей, которые сели за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Пятеро из них управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения менее 1,5 промилле, за что получили административный штраф.