За вождение в нетрезвом состоянии в воскресенье один водитель лишится автомобиля, а с четырех будет взыскана стоимость транспортных средств, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За сутки поймали 5 пьяных водителей. Один лишится машины, с остальных будет взыскана стоимость
За сутки поймали 5 пьяных водителей. Один лишится машины, с остальных будет взыскана стоимость
Всего в воскресенье в Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в восьми авариях пострадали 10 человек.
Оформлено 449 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения. Около четверти из них связаны с превышением скорости, а три - с агрессивной ездой.
Задержано десять водителей, которые сели за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Пятеро из них управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения менее 1,5 промилле, за что получили административный штраф.
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