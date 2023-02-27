Умер российский политолог Глеб Павловский

Позже в социальных сетях самого Павловского было размещено сообщение, в котором говорилось, что он умер в воскресенье, 26 февраля, в Первом московском хосписе им. Веры Миллионщиковой после тяжелой и продолжительной болезни.

Павловский в 1990-х и 2000-х годах работал советником главы администрации президента России, был одним из создателей "Фонда эффективной политики", который работал над президентской кампанией Владимира Путина. Позднее Павловский выступал как консультант администрации президента.

Сотрудничество Павловского с Кремлем прекратилось после того, как он выступил резко против решения Путина баллотироваться на третий срок и и начал критиковать российскую власть.

Павловского называют одним из идеологов современного политического режима в России, так как он разрабатывал концепции "суверенной демократии" и "путинского большинства".

Глеб Павловский родился в Одессе 5 марта 1951 года. С декабря 1985 года жил в Москве, был учредителем информационного агентства "Постфактум", занимал в 1991-92 гг пост заместителя председателя правления издательского дома "Коммерсант".

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