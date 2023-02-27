Вечером в пятницу, 24 февраля, в Литве, в Паневежском уезде, произошла трагическая авария. Пьяный водитель за рулем автомобиля BMW стал причиной смерти мужчины и трехлетнего ребенка, пишет портал 15min.lt.
Видео ⟩ Трагическое ДТП в Литве: пьяный водитель стал причиной смерти мужчины и трехлетнего ребенка
В пятницу в 19:29 литовская полиция получила информацию о столкновении трех автомобилей - Honda, BMW и Fiat. По предварительной информации, погибшие мужчина и ребенок ехали в одной машине. Водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Сначала BMW столкнулась с ехавшим в том же направлении Fiat. После столкновения Fiat выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda.
В Fiat находились женщина 1997 года рождения, мужчина 1983 года рождения и трехлетний ребенок.
Спасатели вытащили женщину из машины и передали в руки сотрудников неотложной медицинской помощи.
Водитель Honda также пострадал и был доставлен в больницу.
BMW управлял мужчина 1962 года рождения, проверка показала у него опьянение в 1,05 промилле.
Подозреваемый задержан, начато досудебное расследование.