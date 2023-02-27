Стало известно, кто заменит в России IKEA

Как сообщил глава союза Булат Шакиров, в этом году в Москве планируется открыть десять магазинов Swed House, площадь которых будет составлять до тысячи квадратных метров. В последующие годы планируется открыть до 50 магазинов по всей России.

"Мы сейчас получили больше ста запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить. Неважно, где это будет находиться - в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы», - заявил Шакиров.

Кроме того, он сообщил, что ведутся переговоры о том, чтобы Swed House стал главнвм арендатором торговых центров "Мега". Ранее в этих центрах находились магазины IKEA.

Шведская Ingka Group, владеющая в России сетью IKEA и торговыми центрами "Мега", приостановила работу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В августе прошлого года магазины IKEA распродали оставшиеся товары.

В свою очередь в феврале этого года стало известно, что комиссия правительства России согласилась продать все заводы IKEA в России. Их приобретут местные предприятия - производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex и изготовитель пиломатериалов "Лузалес".