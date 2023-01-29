IKEA рассказала, чем ей удалось заменить древесину из России и Беларуси

Говорится, что один из крупнейших потребителей древесины в мире, компания IKEA, с августа 2021 года по август 2022 года использовала в производстве мебели 20 млн кубометров древесины.

"Нам удалось заместить эти объемы (России и Беларуси) в других странах на очень горячем рынке древесины", - сказал Ульф Йоханссон в интервью Reuters.

По его словам, древесина из России и Беларуси заменена древесиной из Швеции, а также из стран Балтии и Польши. Йоханссон добавил, что некоторые из новых пунктов поставки древесины могут стать долгосрочными партнерами, а другие могут быть краткосрочным решением. IKEA решила сменить поставщиков древесины, тем самым присоединившись к санкциям против России, развязавшей полномасштабную войну в Украине.

До войны Россия и Беларусь были соответственно пятым и шестым по величине поставщиками древесины для IKEA, обеспечивая 6% и 5% потребностей компании в древесине соответственно. До войны тремя крупнейшими поставщиками древесины были Польша, Литва и Швеция.

IKEA закрыла свои магазины в России вскоре после начала войны, в марте, в то время как торговые центры, принадлежащие IKEA, остаются открытыми. Четыре завода Inter IKEA в России закрыты и продаются.

По словам Йоханссона, IKEA в настоящее время пересматривает всю свою долгосрочную стратегию поставок древесины и ищет альтернативы российской древесине.

После прекращения деятельности в России IKEA приняла решение о ликвидации своей дочерней компании, которая управляла сетью магазинов в России. Вскоре после этого шведская компания объявила о продаже всех четырех своих заводов в России, а также о сокращении штата сотрудников. Также было объявлено о полной реализации товара на российских складах.