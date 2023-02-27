На июльском саммите НАТО в Вильнюсе ожидается обновление региональных планов и значительное усиление обороны стран Балтии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, которое транслировалось в воскресенье в телепередаче "Неделя" литовской общественной телерадиовещательной компании LRT.
Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсе
Он также подтвердил, что будет добиваться консенсуса по вопросу установления нижнего предела финансирования обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) стран-членов.
"Помимо больших мощностей, самые важные вещи, которые мы сейчас готовим и которые согласуем в Вильнюсе, - это новые оборонные планы, модель сил. Мы также увеличим расходы на оборону, чтобы обеспечить готовность наших сил, чтобы при необходимости можно было быстро усилить имеющийся потенциал", - заявил глава НАТО.
"Пока никаких решений не принято, но я думаю, что 2% от ВВП должно быть не потолком, а нижним пределом, минимальными расходами на оборону", - добавил он.
Он отмечает, что НАТО уже значительно усилило свое присутствие на восточном фланге альянса, но постоянно анализируется, что еще можно сделать.
"Самое главное - иметь значительные силы очень высокой готовности, которые можно быстро передислоцировать в случае необходимости", - заявил Столтенберг.
Глава НАТО также надеется, что на Вильнюсском саммите будут согласованы новые шаги и меры в поддержку Украины.
Он также похвалил Литву как одного из самых последовательных и самых больших сторонников Украины.
"Вы занимаетесь этим уже много лет, но особенно после вторжения. По объему ВВП Литва входит в число стран-союзников, оказывающих наибольшую поддержку Украине. Мы делаем это, чтобы послать Путину сигнал: на поле боя ты не победишь, ты должен это понять, сесть за стол переговоров и признать Украину суверенным, независимым государством и уйти из нее. Президент Путин начал войну, президент Путин также должен закончить войну, выведя войска", - заявил генсек альянса.
В интервью он повторил высказанные несколько дней назад опасения о том, что Китай может снабжать Россию смертоносным оружием, хотя и сказал, что признаков этого пока нет.
В ответ на вопрос, видят ли еще Беларусь в НАТО как независимое государство, он заявил, что в альянсе наблюдают за ее усиливающейся военной интеграцией с Россией, но, по его словам, "полного объединения стран мы еще не видели".
По его словам, цель НАТО - обеспечить, чтобы "мы предоставили Украине силы, необходимые ей для победы и изгнания российских оккупантов".
"Мы видим, что Россия постоянно готовится к еще большей войне, к новым наступательным операциям: мобилизует все больше войск, приобретает больше оружия, увеличивает его производство, отправляет все больше боеприпасов и все больше оружия. Мы также видим, как они налаживают связи с другими авторитарными режимами, такими как Иран и Северная Корея", - сказал Столтенберг.
В 2014 году страны НАТО договорились о планах выделять на оборонные нужды 2% ВВП. На встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе на прошлой неделе Столтенберг выразил надежду, что этот предел станет "нижним пределом или минимумом". Литва и некоторые другие партнеры по НАТО намерены закрепить эту цель на саммите в Вильнюсе в июле.
Ожидается, что на саммит в Вильнюсе 11-12 июля прибудет около 40 делегаций из стран-членов и стран-партнеров НАТО. По предварительным данным, в мероприятии примут участие и будут сопровождать делегации около 5 тыс. человек.
Президент Украины Владимир Зеленский также должен принять участие во встрече.
Саммит НАТО проводится в Литве впервые.
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