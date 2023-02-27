Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсе

"Вы занимаетесь этим уже много лет, но особенно после вторжения. По объему ВВП Литва входит в число стран-союзников, оказывающих наибольшую поддержку Украине. Мы делаем это, чтобы послать Путину сигнал: на поле боя ты не победишь, ты должен это понять, сесть за стол переговоров и признать Украину суверенным, независимым государством и уйти из нее. Президент Путин начал войну, президент Путин также должен закончить войну, выведя войска", - заявил генсек альянса.

В интервью он повторил высказанные несколько дней назад опасения о том, что Китай может снабжать Россию смертоносным оружием, хотя и сказал, что признаков этого пока нет.

В ответ на вопрос, видят ли еще Беларусь в НАТО как независимое государство, он заявил, что в альянсе наблюдают за ее усиливающейся военной интеграцией с Россией, но, по его словам, "полного объединения стран мы еще не видели".

По его словам, цель НАТО - обеспечить, чтобы "мы предоставили Украине силы, необходимые ей для победы и изгнания российских оккупантов".