Сегодня, 1 марта, Конституционный суд (КС) возбудил дело о норме, по которой граждане России должны доказать свое знание латышского языка для сохранения постоянного вида на жительство (ВНЖ) в Латвии до 1 сентября, сообщили агентству LETA в суде.
КС рассмотрит норму о проверке латышского языка для граждан России
Дело было возбуждено по заявлению Веры Фенченко, Татьяны Вилькеле, Мирославы Павлюканец и Анны Соколовой.
Заявители - граждане России, которым выдан постоянный ВНЖ.
Они просят КС оценить соответствие статьи 58 переходных правил закона об иммиграции статье 1, первому предложению статьи 91 и статье 96 Конституции.
Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой демократической республикой. В первом предложении статьи 91 говорится, что все люди в Латвии равны перед законом и судом, а в статье 96 говорится, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции.
Согласно оспариваемой норме, с 1 сентября 2023 года выданные заявителям постоянные ВНЖ утрачивают силу.
В заявлении указывается, что оспариваемая норма ставит заявителей в неравное положение по сравнению с другими бывшими гражданами и негражданами Латвии, получившими постоянный ВНЖ в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 24 закона об иммиграции. Кроме того, с лишением этих людей постоянного статуса, предоставленного государством, нарушается право на неприкосновенность частной жизни и принцип правовой преемствененности.
КС просит Сейм до 28 апреля представить суду ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием.
Как сообщалось, 24 сентября прошлого года вступили в силу поправки в закон об иммиграции, которые изменяют порядок получения ВНЖ для граждан России. Поправки предусматривают, что граждане России, бывшие гражданами Латвии или негражданами Латвии до получения гражданства другой страны и находящиеся в Латвии с постоянным видом на жительство, должны предоставить документы, подтверждающие знание государственного языка в соответствии с уровнем А2 в Управление по делам гражданства и миграции к 1 сентября текущего года.
Лицо, которое хочет продолжить пребывание в Латвии без потери статуса постоянного жителя, должно получить новый вид на жительство или статус постоянного жителя Европейского союза до 1 сентября.
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