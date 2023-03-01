КС рассмотрит норму о проверке латышского языка для граждан России

Как сообщалось, 24 сентября прошлого года вступили в силу поправки в закон об иммиграции, которые изменяют порядок получения ВНЖ для граждан России. Поправки предусматривают, что граждане России, бывшие гражданами Латвии или негражданами Латвии до получения гражданства другой страны и находящиеся в Латвии с постоянным видом на жительство, должны предоставить документы, подтверждающие знание государственного языка в соответствии с уровнем А2 в Управление по делам гражданства и миграции к 1 сентября текущего года.