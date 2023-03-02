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Кариньш: Помощь Германии - "ключ для выживания Украины"

Deutsche Welle
Кариньш: Помощь Германии - "ключ для выживания Украины"
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Paula Čurkste/LETA

Помощь Берлина имеет решающее значение для Украины, уже более года обороняющейся от российского вторжения, считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, пишет DW.

"С латвийской точки зрения, поддержка Германии является ключом для выживания Украины", - заявил он после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

По словам Кариньша, для победы Украине необходимо упорство в обороне своей территории, поскольку президент РФ Владимир Путин не откажется легко от своих намерений.

В свою очередь Шольц подтвердил готовность Германии при необходимости защищать другие страны Североатлантического альянса.

"Как союзники мы едины во мнении, что в случае нападения мы будем вместе защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО", - подчеркнул он и добавил, что это важное послание балтийским странам.

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