Кариньш: Помощь Германии - "ключ для выживания Украины"

"С латвийской точки зрения, поддержка Германии является ключом для выживания Украины", - заявил он после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

По словам Кариньша, для победы Украине необходимо упорство в обороне своей территории, поскольку президент РФ Владимир Путин не откажется легко от своих намерений.

В свою очередь Шольц подтвердил готовность Германии при необходимости защищать другие страны Североатлантического альянса.