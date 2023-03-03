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Олег Тиньков попросил снять с него санкции

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Олег Тиньков попросил снять с него санкции
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Олег Тиньков
Олег Тиньков Фото: Кадр из видео

Российский бизнесмен Олег Тиньков официально попросил Лондон снять с него санкции, введенные после 24 февраля, когда российские войска начали вторжение на территорию Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Олег Тиньков подчеркнул, что поддерживает решение британских властей ввести ограничения против тех, кто поддерживает Владимира Путина. 

"Грустно, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей", - заявил он. 

Снятие санкций с него он считает справедливым: "Это сигнализировало бы о том, что западные санкции направлены не на всех россиян".

Снять санкции с Олега Тинькова также просят миллиардер и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и председатель ФБК Леонид Волков.

По мнению Волкова, снятие санкций с Тинькова может побудить других российских бизнесменов публично осудить войну в Украине. По его мнению, снятия санкций также заслуживают Михаил Фридман и его партнеры по "Альфа-Групп" Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

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