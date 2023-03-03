Олег Тиньков попросил снять с него санкции

Олег Тиньков подчеркнул, что поддерживает решение британских властей ввести ограничения против тех, кто поддерживает Владимира Путина.

"Грустно, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей", - заявил он.

Снятие санкций с него он считает справедливым: "Это сигнализировало бы о том, что западные санкции направлены не на всех россиян".

Снять санкции с Олега Тинькова также просят миллиардер и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и председатель ФБК Леонид Волков.

По мнению Волкова, снятие санкций с Тинькова может побудить других российских бизнесменов публично осудить войну в Украине. По его мнению, снятия санкций также заслуживают Михаил Фридман и его партнеры по "Альфа-Групп" Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.