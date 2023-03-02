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Полиция нашла без вести пропавшего несовершеннолетнего Кристиана

rus.tvnet.lv
Полиция нашла без вести пропавшего несовершеннолетнего Кристиана
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Госполиция. Иллюстративное фото
Госполиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Государственная полиция нашла без вести пропавшего Кристиана Зилбертса 2008 года рождения. Мальчик пропал 25 февраля, когда ехал на автобусе из Лимбажи в Калнгале, но по дороге вышел в Саулкрасты.

Мальчик найден живым и здоровым.

Полиция благодарит всех, кто отозвался на новость о пропаже.

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