Государственная полиция нашла без вести пропавшего Кристиана Зилбертса 2008 года рождения. Мальчик пропал 25 февраля, когда ехал на автобусе из Лимбажи в Калнгале, но по дороге вышел в Саулкрасты.
Полиция нашла без вести пропавшего несовершеннолетнего Кристиана
Полиция нашла без вести пропавшего несовершеннолетнего Кристиана
Мальчик найден живым и здоровым.
Полиция благодарит всех, кто отозвался на новость о пропаже.
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