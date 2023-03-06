В марте прошлого года в месте, где когда-то работал легендарный Piens, свои двери открыл Skapis - место силы для квир-сообщества, дружелюбное к гетеросексуальным людям и всем, кто не живет ненавистью и предрассудками.

TVNET+ публикует разговор с его создателями и большую галерею с открытия!

У владельца Skapis Нормундса Нурашевскиса идея такого места была уже давно, рассказывают креативные директора Skapis Бруно Шестаков и Иева Митс. "Он не знал, как сделать это правильно", - объясняет Иева.

Бруно и Иева, опытные менеджеры творческих проектов и часть квир-сообщества, оказались идеальным выбором. "Он нашел меня и Бруно - лесбиянку и гея - и сказал, что хотел бы сделать что-то такое", - смеется Иева. "Вся Рига, вся Латвия уже ждали такого места - у нас в принципе до этого не было подобного места, где каждый мог бы почувствовать себя свободно и безопасно".

В то же время Бруно и Иева подчеркивают, что в Skapis рады видеть всех, кто мыслит открыто и не имеет предрассудков, вне зависимости от сексуальной идентичности.

"Это гетеро-френдли место - то есть любой открыто мыслящий человек может сюда прийти, послушать шикарную музыку, выпить в позитивной и счастливой атмосфере в месте, где нет злых людей и какого-либо осуждения", - говорит Бруно.

"На наше тестовое открытие пришло очень много гетеро-людей, и все были настолько счастливы! Они танцевали, они целовались, это была самая мирная тусовка, которая могла быть".