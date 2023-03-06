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Гей-клуб, однополый брак и лондонский модельный бизнес: проверка недавних постов про сына Владимира Соловьёва

Проверено.Медиа
Гей-клуб, однополый брак и лондонский модельный бизнес: проверка недавних постов про сына Владимира Соловьёва
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Фото: коллаж "Проверено" / @thadnelson (Twitter) / @contora_lisovets (Instagram) / @tomovyov (Instagram) / Shutterstock / соцсети

Правда ли, что Даниил Соловьёв посещал лондонский гей-клуб? Правдивы ли фото, на которых он позирует в женской одежде и выходит замуж? Говорил ли сын телеведущего, что не может пойти в армию из-за контракта с лондонским модельным агентством? "Проверено.Медиа" проверило все эти сообщения, разошедшиеся по Сети в феврале 2023 года.

Правда ли, что Даниил Соловьёв заключил контракт с лондонским модельным агентством?

В середине февраля 2023 года в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что один из сыновей телеведущего Владимира Соловьёва якобы работает моделью в британской столице. Например, 13 февраля на сайтах издания Lenta.ru и газеты "Московский комсомолец" появились заметки (обе уже удалены) о том, что пользователи соцсетей из-за этого раскритиковали Соловьёва. СМИ ссылались на твит американского политического консультанта и корреспондента издания Kyiv Post Джейсона Джея Смарта, который 12 февраля выложил несколько снимков 21-летнего Даниила (на одном из них изображён юноша с чёрным лаком на ногтях) и сообщил, что тот работает моделью в столице Великобритании. На момент написания этого разбора пост Смарта набрал более 2 млн просмотров и почти 14 000 лайков.

Подобные посты о работе Даниила Соловьёва в лондонском модельном агентстве стали популярны и в других Twitter-аккаунтах (примеры тут и тут), в Facebook* (например, запись о модельной карьере молодого человека репостил публицист Станислав Белковский), на YouTube (например, на канале "Утро февраля"), а также в Telegram-каналах "Инсайдер UA" (534 000 просмотров), "Украина сейчас" (518 000), "СМИ Россия не Москва" (245 000), "Адвокат права" (227 000) и "Ukr Inform [🇺🇦] новини" (106 000).

Фото: скриншот поста из сервиса TGStat

Источник

Начнём с того, что у Владимира Соловьёва действительно есть сын Даниил, которому в феврале 2023 года был 21 год. Это не раз подтверждал и сам телеведущий. Например, у себя в Instagram* и Twitter он ещё 12 октября 2015 года делился фотографией Даниила и поздравлял его с 14-летием.

Фото: скриншот поста в Instagram

Из небольшого интервью, которое издание "Афиша Daily" взяло у сына Владимира Соловьёва в 2017 году, известно, что Даниил учился в Москве в Ломоносовской частной школе. Это подтверждает и официальный YouTube-канал учебного заведения. По словам Даниила, в восьмом классе он "собирался поступать на международные отношения".

Что касается фотографии, где запечатлён мужчина в очках, чёрном брючном костюме и с накрашенными чёрным лаком ногтями, то она была опубликована ещё в декабре 2020 года в Instagram модного бренда и парикмахерской "Контора" стилиста и телеведущего Владислава Лисовца; отделения "Конторы" работают в Москве и Краснодаре. Разошедшийся недавно по интернету снимок был сделан для продвижения коллекции 2021 года, на сайте бренда можно найти и другие фото с тем же человеком.

Фото: коллаж "Проверено"/скриншот сайта lisovets.ru

На то, что на рекламном снимке действительно запечатлён Даниил Соловьёв, помимо внешнего сходства, указывают и татуировки, которые видны на груди и пальцах модели. В январе 2021 года российский таблоид "Экспресс-газета" выпустил материал (уже недоступен на сайте) о Данииле под заголовком "19-летний сын-тусовщик Владимира Соловьёва живёт с распутной душевнобольной". Поскольку это жёлтое издание, нас интересует не текст, а лишь фото, взятое из соцсетей, как утверждается, девушки Даниила. На пальцах и груди сына Владимира Соловьёва те же татуировки, что у человека на фото парикмахерской.

Раз Даниил действительно работал моделью для парикмахерской в России, мог ли он строить свою карьеру ещё и в столице Великобритании? По словам его отца, не мог. В эфире своей передачи Владимир Соловьёв опроверг новости о британской работе Даниила: "Учитывая, что мой сын, вежливо говоря, когда-то учился в Англии, но уже несколько лет как учится в очень хорошем учебном заведении в России (Соловьёв не указал названия обоих учебных заведений. - Прим. ред.), ни с каким модельным агентством в Лондоне никаких контрактов он никогда не заключал". Телеведущий назвал публикацию Джейсона Смарта "ципсошной ложью" (ЦИПсО - так называемый Центр информационно-психологических операций, который, по мнению российских пропагандистов, работает в Украине и организует регулярные информационные атаки на россиян) и обвинил российские издания, написавшие о его сыне, в работе на "киевскую пропаганду" за деньги. При этом Соловьёв назвал "тварями, негодяями, мерзавцами, ципсошными подкладками и агентами укронацистов" журналистов Lenta.ru, "Национальной службы новостей", "Московского комсомольца" и TVcenter.ru и отказался принимать их извинения. Также он добавил, что Даниил "глубоко набожный парень", живёт в Москве, а также "ниоткуда не бегает, ни от чего не уклоняется".

Несмотря на репутацию Соловьёва, который ранее сам не раз распространял дезинформацию, о работе сына в лондонском модельном агентстве он, скорее всего, не соврал. Это подтверждают специализирующийся на анализе фейков журналист Илья Шепелин и фактчекеры Newsweek, которые ни в каких источниках не смогли найти доказательства сотрудничества Даниила с подобными британскими компаниями.

Как же возник сюжет о работе в лондонском модельном агентстве? По словам Шепелина, всё началось с поста его коллеги, журналиста-расследователя Андрея Захарова. Тот утром 10 февраля в своём Telegram-канале опубликовал пост о двух сыновьях Соловьёва, которые не отправились добровольцами в зону так называемой спецоперации, к чему граждан РФ в своих эфирах призывает их отец. Захаров опубликовал и фото Даниила для "Конторы". Шепелин считает, что затем пользователь Twitter под ником Vol DeMar придумал шутку на основе текста Захарова и через пару часов опубликовал твит с тем же снимком и подписью: "Я уже контрактник! Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв рассказал, что пока не может заключить контракт с Министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключён контракт с лондонским модельным агентством". Но хотя Vol DeMar подписан на Захарова и явно следит за его работой, автор у шутки другой.

Фото: скриншот вирусного твита

В своём видео Шепелин сообщил, что вскоре шутка разошлась как на русском, так и английском языке и многими была воспринята всерьёз, а в какой-то момент её авторство якобы приписали Станиславу Белковскому, потому что в некоторых публикациях посты подписаны двумя буквами - СБ. На самом же деле СБ - это аббревиатура сатирического Telegram-канала "Советская Белоруссия", где пост появился всего через полчаса после записи Захарова. Об этом канале "Проверено" уже писало в разборе утверждения, будто в Беларуси женщин призвали к "репродуктивной мобилизации".

Фото: скриншот поста из сервиса TGStat

Сатирические новости

Правда ли, что на фото запечатлён Даниил Соловьёв в женской одежде и с чёрными наращёнными ногтями?

Нередко публикации о сыне Владимира Соловьёва и его работе фотомоделью за рубежом сопровождают снимком, на котором изображён человек с длинными наращёнными ногтями и, как утверждается, в женской одежде. Так, на сайте Day.ru в заметке с этим фото отметили, что Даниил "не стесняется примерять различные образы, среди которых попадаются и женские".

Этот снимок якобы Даниила Соловьёва также встречается на сайтах УНИАН, NewTimes.kz, Telegraf, в Telegram-каналах Nexta live (382 000 просмотров), УНИАН (338 000) и "Политика страны" (70 000), а также в Twitter (например тут, тут и тут).

Фото: скриншот сайта УНИАН

В эфире своей программы Владимир Соловьёв опроверг, будто на вирусном снимке запечатлён Даниил: "Это фотография человека, который кто угодно, но точно не мой сын. Но это (пост Telegram-канала. - Прим. ред.) "НеМалахов", они известные п*******ы".

Личность человека со снимка установили фактчекеры Newsweek. Оказалось, что это действительно модель по фамилии Соловьёв, но не Даниил, а Томми, который в январе 2023 года попал в список из 50 ярких молодых талантов Ирландии по версии издания The Irish Times. Там указано, что Томми - 18-летний сын украинцев, которые более 20 лет назад переехали в Ирландию и проживают в графстве Мит на востоке страны. Ставшее вирусным фото выложено в его Instagram 1 января этого года.

Фото: @tomovyov (Instagram)

Журналисты Newsweek также связались с модельным агентством NotAnotherInt, представляющим Томми Соловьёва и базирующимся в Дублине. Там подтвердили, что на фотографии "модель Томми Соловьёв, который не имеет никакого отношения к Владимиру Соловьёву", а сообщения о том, что это Даниил, назвали "дезинформацией".

Вероятно, что Даниила Соловьёва связал с этим снимком тот же сатирический Telegram-канал "Советская Белоруссия". Там вечером 12 февраля фотографию выложили с юмористической подписью: "Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв: "Гибель нации начинается с разложения женщины. Эту истину я впитал с молоком отца". Возможно, в Сети есть и более ранние записи, но мы их не нашли.

Фото: скриншот поста из сервиса TGStat

Неправда

Правда ли, что Даниил Соловьёв посещал гей-клуб в Лондоне?

Ещё через пару дней в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что Даниила Соловьёва заметили в одном из британских гей-клубов, после чего он поучаствовал в оргии. При этом авторы новостных заметок и постов ссылаются на британский таблоид The Sun и иногда приводят скриншот якобы оригинального материала на сайте издания за 15 февраля. На вирусном изображении приведён такой заголовок: "Даниил Соловьёв, 21-летний сын пропагандиста Владимира Соловьёва, был замечен в гей-клубе в Лондоне и на последующей оргии, где друзья называли его Блондинчик". Также на скриншоте несколько фотографий: на первой Владимир Соловьёв с детьми, включая Даниила, на второй - Томми Соловьёв, о котором мы писали выше, а на третьем - вывеска лондонского гей-клуба G-A-Y с радужными флагами (снимок взят из фотобазы Shutterstock).

Тексты о Данииле со ссылкой на The Sun вышли на сайтах "Диалог.ua" (отмечается, что материал был удалён с сайта британского таблоида утром 16 февраля, а "со слов читателей, он успел провисеть в ленте менее суток"), "2+2", "НикВести", "ТСН" (авторы заметки утверждают, что на сайте The Sun материал отсутствует) и израильского информагентства "Курсор" (в сообщении подчёркивается, что материал удалили). Скриншот статьи британской газеты широко разошёлся по соцсетям, например в Twitter, где твит Nexta набрал почти 830 000 просмотров и 6700 лайков. Среди других ресурсов, где размещено вирусное изображение или его упоминание, - Telegram (примеры тут, тут и тут), "ВКонтакте", Reddit, "ЯПлакалъ", JoyReactor и YouTube.

Фото: Подпись: "Яркая лондонская жизнь сына пропагандиста Соловьёва". Фото: скриншот твита

"Проверено" изучило сайт The Sun и не смогло найти там материал о Данииле Соловьёве. Поскольку ни в одной из просмотренных нами публикаций, где ссылались на таблоид, не приводили конкретную ссылку на статью, найти её заархивированную копию также не удалось.

На вирусном скриншоте указано, что авторы заметки о сыне Соловьёва - репортёры Джейкоб Джаффа и Том Хасси. Проверив их тексты, опубликованные в середине февраля 2023 года, мы обнаружили материал, который был размещён и обновлён в то же самое время (15 февраля в 17:53 и 16 февраля в 07:56 соответственно), что и текст о Данииле. Однако он посвящён не досугу сына российского пропагандиста в лондонском гей-клубе, а исчезновению гражданки Великобритании. В этой публикации были использованы другие фотографии и заголовок: "Переполох из-за Николы. Полиция, расследующая дело Николы Булли, сообщила, что сотрудников вызывали в её дом за несколько недель до исчезновения мамы".

В интернет-архиве есть несколько копий этого материала за разные дни, начиная с 15 февраля, так что можно убедиться, что текст о Соловьёве не был заменён на другой. Кроме того, на вирусном скриншоте можно заметить отсутствие части линии, отделяющей заголовок, сведения об авторах и обновлениях статьи от остальной части текста (подчёркнуто жёлтой линией на коллаже). Это, скорее всего, указывает на то, что скриншот неаккуратно подделали с помощью графического редактора.

Фото: Вирусный (слева) и наш скриншот (справа). Фото: соцсети / The Sun

Фейк

Правда ли, что на фото запечатлена свадьба Даниила Соловьёва с мужчиной?

После сообщений о посещении Даниилом Соловьёвым гей-клуба в Сети появились публикации о его свадьбе с мужчиной. Авторы таких постов утверждают, что сын российского пропагандиста заключил тайный брак с сыном депутата Госдумы РФ Елены Мизулиной Николаем. При этом венчание якобы состоялось в православной церкви на Багамских островах. Такие публикации сопровождают одним или несколькими фото, на которых изображена пара целующихся и обнимающихся мужчин на берегу океана.

Этот сюжет в сравнении с рассмотренными выше разошёлся не так широко и в основном в соцсетях. Посты о свадьбе Даниила появились в Facebook (примеры тут, тут и тут), Twitter (тут, тут и тут), "ВКонтакте", Telegram (тут, тут, тут и тут - в общей сложности на 69 000 просмотров), LiveJournal, а также на украинском новостном сайте Aspi.

Фото: скриншот твита

Хотя один из мужчин на фотографиях некоторыми чертами напоминает Даниила Соловьёва, это снова не он. Проведя обратный поиск по картинке, мы выяснили, что эти снимки доступны в Сети с октября 2017 года. 13 октября у себя в твиттере их опубликовал модель Тад Нельсон (на фото с тёмными волосами) и написал, что это его свадьба, состоявшаяся 9 сентября 2017 года (на тот момент Даниилу Соловьёву было 15 лет). Мужчина со светлыми волосами, которого, вероятно, и спутали с Даниилом, - модель Арен Мьюс. Он выложил фото в своём инстаграме, и, согласно геотегу, снимки сделаны не на Багамах, а в Южной Калифорнии.

Фото: скриншот сайта cosmopolitan.com

Неправда

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