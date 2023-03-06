Гей-клуб, однополый брак и лондонский модельный бизнес: проверка недавних постов про сына Владимира Соловьёва

Журналисты Newsweek также связались с модельным агентством NotAnotherInt , представляющим Томми Соловьёва и базирующимся в Дублине. Там подтвердили, что на фотографии "модель Томми Соловьёв, который не имеет никакого отношения к Владимиру Соловьёву", а сообщения о том, что это Даниил, назвали "дезинформацией".

Вероятно, что Даниила Соловьёва связал с этим снимком тот же сатирический Telegram-канал "Советская Белоруссия". Там вечером 12 февраля фотографию выложили с юмористической подписью: "Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв: "Гибель нации начинается с разложения женщины. Эту истину я впитал с молоком отца". Возможно, в Сети есть и более ранние записи, но мы их не нашли.

Правда ли, что Даниил Соловьёв посещал гей-клуб в Лондоне?

Ещё через пару дней в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что Даниила Соловьёва заметили в одном из британских гей-клубов, после чего он поучаствовал в оргии. При этом авторы новостных заметок и постов ссылаются на британский таблоид The Sun и иногда приводят скриншот якобы оригинального материала на сайте издания за 15 февраля. На вирусном изображении приведён такой заголовок: "Даниил Соловьёв, 21-летний сын пропагандиста Владимира Соловьёва, был замечен в гей-клубе в Лондоне и на последующей оргии, где друзья называли его Блондинчик". Также на скриншоте несколько фотографий: на первой Владимир Соловьёв с детьми, включая Даниила, на второй - Томми Соловьёв, о котором мы писали выше, а на третьем - вывеска лондонского гей-клуба G-A-Y с радужными флагами (снимок взят из фотобазы Shutterstock).

Тексты о Данииле со ссылкой на The Sun вышли на сайтах "Диалог.ua" (отмечается, что материал был удалён с сайта британского таблоида утром 16 февраля, а "со слов читателей, он успел провисеть в ленте менее суток"), "2+2", "НикВести", "ТСН" (авторы заметки утверждают, что на сайте The Sun материал отсутствует) и израильского информагентства "Курсор" (в сообщении подчёркивается, что материал удалили). Скриншот статьи британской газеты широко разошёлся по соцсетям, например в Twitter, где твит Nexta набрал почти 830 000 просмотров и 6700 лайков. Среди других ресурсов, где размещено вирусное изображение или его упоминание, - Telegram (примеры тут, тут и тут), "ВКонтакте", Reddit, "ЯПлакалъ", JoyReactor и YouTube.