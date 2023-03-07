В прошлом году Служба государственной безопасности (VDD) инициировала включение в так называемый черный список 18 иностранцев, запросивших или получивших вид на жительство (ВНЖ) за инвестиции, говорится в проекте отчета, подготовленном Министерством внутренних дел.
VDD предложила включить в черный список 18 человек
Всего в 2022 году VDD провела проверки 1278 человек в связи с ВНЖ за инвестиции и подготовила для Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) отказы на 152 человека.
В результате дополнительных проверок VDD также предложила включить 18 человек в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию.
Ограничения на пребывание и въезд в основном основаны на разведывательных рисках, возможной угрозе конституционному строю Латвии и поддержке внешнеполитических интересов России или ее ближайшего союзника Беларуси.
С 1 июля 2010 года по 31 декабря 2022 года в рамках инвестиционной программы PMLP выдало 19 600 ВНЖ. В 251 случае инвесторам было отказано в выдаче ВНЖ, 3110 ВНЖ были аннулированы. На 31 декабря 2022 года в Латвии находились 5675 инвесторов и членов их семей с действующими ВНЖ.
Инвестиции нерезидентов, связанные с получением ВНЖ, с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2022 года составили 1,61 млрд евро. Из общей суммы средств, вложенных в инвестиционную программу, 83%, или 1,34 миллиарда евро, связаны со сделками на рынке недвижимости Латвии.
Инвестиции в субординированные обязательства кредитных организаций составляют 10%, или 158,9 млн евро, а вложения в уставный капитал компаний - 6% (95,5 млн евро).
Около 85% всех ВНЖ было запрошено инвесторами с территории бывшего СССР.
В связи с изменением условий инвестиционной программы с 2014 года количество поступивших заявок и сумма инвестиций значительно уменьшились.
Негативное влияние на инвестиционную программу оказали также ограничительные антиковидные меры и особенно внесенные в 2022 году поправки в закон об иммиграции, отменившие возможность для граждан России и Беларуси получать ВНЖ за инвестиции в латвийскую экономику, а также геополитическая ситуация в регионе.
В 2022 году было получено 103 заявки от инвесторов, сумма инвестиций составила 26,6 млн евро, или 75% от уровня предыдущего года. В основном это были вложения в недвижимость в Риге и ее окрестностях, особенно в Юрмале.
Платежи иностранцев в госбюджет для получения ВНЖ были значительным источником финансирования для программы жилищных гарантий Altum.
Программа привлечения инвестиций, предлагающая нерезидентам возможность получения ВНЖ, давала положительный эффект в первые годы ее реализации. Однако по мере ужесточения условий программы, а также ухудшения геополитической ситуации объем иностранного капитала, привлекаемого через ВНЖ, с 2014 года уменьшился.
В период с 2018 по 2022 год объем инвестиций по программе ВНЖ составлял в среднем около 31,9 млн евро в год, или 10,3% от инвестиций, привлеченных в первые годы действия программы.
Если в 2014 году инвестиции нерезидентов, связанные с получением ВНЖ, превышали 11% от общего объема инвестиций нерезидентов в экономику Латвии, то с 2018 года они уже не превышают 0,5%, и это свидетельствует о том, что программа привлечения инвестиций утратила свое значение, говорится в отчете.
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