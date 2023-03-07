VDD предложила включить в черный список 18 человек

Около 85% всех ВНЖ было запрошено инвесторами с территории бывшего СССР.

В связи с изменением условий инвестиционной программы с 2014 года количество поступивших заявок и сумма инвестиций значительно уменьшились.

Негативное влияние на инвестиционную программу оказали также ограничительные антиковидные меры и особенно внесенные в 2022 году поправки в закон об иммиграции, отменившие возможность для граждан России и Беларуси получать ВНЖ за инвестиции в латвийскую экономику, а также геополитическая ситуация в регионе.

В 2022 году было получено 103 заявки от инвесторов, сумма инвестиций составила 26,6 млн евро, или 75% от уровня предыдущего года. В основном это были вложения в недвижимость в Риге и ее окрестностях, особенно в Юрмале.

Платежи иностранцев в госбюджет для получения ВНЖ были значительным источником финансирования для программы жилищных гарантий Altum.

Программа привлечения инвестиций, предлагающая нерезидентам возможность получения ВНЖ, давала положительный эффект в первые годы ее реализации. Однако по мере ужесточения условий программы, а также ухудшения геополитической ситуации объем иностранного капитала, привлекаемого через ВНЖ, с 2014 года уменьшился.

В период с 2018 по 2022 год объем инвестиций по программе ВНЖ составлял в среднем около 31,9 млн евро в год, или 10,3% от инвестиций, привлеченных в первые годы действия программы.

Если в 2014 году инвестиции нерезидентов, связанные с получением ВНЖ, превышали 11% от общего объема инвестиций нерезидентов в экономику Латвии, то с 2018 года они уже не превышают 0,5%, и это свидетельствует о том, что программа привлечения инвестиций утратила свое значение, говорится в отчете.