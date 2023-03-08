"Слава Украине!" Как это приветствие возникло и стало популярным

Когда большевики оккупировали большую часть Украины и включили ее в состав Советского Союза, лозунг стали использовать националистические и повстанческие объединения, сосредоточенные на западе Украины, который тогда был частью Польши.

Полное приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" в 1941 году использовался в западноукраинской Организации украинских националистов (ОУН), одним из лидеров которой был Степан Бандера.

Еще большее распространение он получил у бойцов Украинской повстанческой армии (УПА), действовавшей на территории западноукраинских областей в 1942-1960 годах.

"Кстати, в сборнике трудов Степана Бандеры нет той популярно употребляемой в интернете цитаты, которая ему приписывается: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!", - подчеркивает Юзич.

Лозунг возродился во время студенческой "революции на граните" 1990-го года, когда украинская молодежь устроила мирный протест в центре Киева, требуя изменений для Украинской ССР накануне распада Советского Союза.

В независимой Украине

Открытка с лозунгом Фото: UNIAN

После распада СССР это приветствие в основном употреблялось в среде национал-демократов и украинских националистов.

Во время протестов на Майдане в 2013-2014 годах лозунг впервые за годы украинской независимости перестал быть атрибутом преимущественно националистических партий и стал одним из главных лозунгов всех протестующих.

Символом сопротивления слова "Слава Украине!" стали и позже, когда Россия аннексировала Крым и начала военные действия в Донбассе.