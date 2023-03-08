Утром 7 декабря прошлого года Кристерс Дзинтарс 2000 года рождения покинул свое рабочее место на Закюсале, в здании Латвийского телевидения. К поискам юноши были привлечены большие силы, но его до сих пор не нашли.
"Пингвинчик, ты должен найтись!": прошло три месяца после исчезновения Кристерса
Сестра Кристерса Кития, которая не теряет надежды найти брата, через три месяца после его исчезновения опубликовала в Facebook проникновенное сообщение.
"Мы переживаем каждый восход и закат, замораживая наши сердца, чтобы они не рассыпались на части и хватило вдохновения на завтра. Но эти круглые даты, которые кладут конец еще одному прошедшему месяцу и начинают следующий, вызывают чувство острой боли на совершенно другом уровне.
Знаете, какие самые печальные откровения в этот период? Сопереживание людей становится все холоднее и холоднее, а распространение дезинформации и плетение интриг расцветает, как весна", - говорит Кития.
В конце публикации она отмечает, что семья не теряет надежды найти Кристерса. "Пингвинчик, ты должен найтись!" - заключает Кития.
Напомним, Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Кристерса Дзинтарса 2000 года рождения, который 7 декабря в 9:30 вышел со своего места работы в Риге, на Закюсале.
Он был одет в темно-зеленую зимнюю куртку, темные штаны, ботинки, возможно, белую шапку или другого цвета шапку. Парень носил очки.