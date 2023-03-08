"Пингвинчик, ты должен найтись!": прошло три месяца после исчезновения Кристерса

Сестра Кристерса Кития, которая не теряет надежды найти брата, через три месяца после его исчезновения опубликовала в Facebook проникновенное сообщение.

"Мы переживаем каждый восход и закат, замораживая наши сердца, чтобы они не рассыпались на части и хватило вдохновения на завтра. Но эти круглые даты, которые кладут конец еще одному прошедшему месяцу и начинают следующий, вызывают чувство острой боли на совершенно другом уровне.

Знаете, какие самые печальные откровения в этот период? Сопереживание людей становится все холоднее и холоднее, а распространение дезинформации и плетение интриг расцветает, как весна", - говорит Кития.

В конце публикации она отмечает, что семья не теряет надежды найти Кристерса. "Пингвинчик, ты должен найтись!" - заключает Кития.

Напомним, Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Кристерса Дзинтарса 2000 года рождения, который 7 декабря в 9:30 вышел со своего места работы в Риге, на Закюсале.