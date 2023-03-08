ISW сообщил, что Россия взяла под контроль восточную часть Бахмута. Это же сказал и Пригожин

В то же время эксперты отмечают, что российская армия может испытывать дефицит механизированных сил, необходимых для наступления в Бахмуте, а тактические штурмовые отряды, по всей видимости, неспособны вести маневренные боевые действия.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Бахмута для россиян будет "открыта дорога" для захвата ключевых городов Донбасса - Краматорска и Славянска. Однако в ISW по-прежнему считают, что российские силы не имеют возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативных результатов и, вероятно, быстро достигнут кульминации после захвата города и не смогут развить успех.

Утром 8 марта, после выхода сводки ISW, о захвате восточного Бахмута также сообщил владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. "Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК Вагнера", - заявил бизнесмен в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.

В Украине не комментировали заявление Пригожина и сводку Института изучения войны.

Тяжелые бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. С российской стороны в них участвуют наемники ЧВК Вагнера. В начале марта 2023 года Пригожин заявил, что Бахмут "практически окружен".