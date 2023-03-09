Утром в четверг, 9 марта, из-за снега и гололедицы движение по всей Латвии затруднено, сообщает LETA.
Видео ⟩ Снег и гололед: на латвийских дорогах затруднены условия движения
Сегодня утром движение особенно затруднено на Вентспилсском шоссе по всему маршруту, на участке Лиепайского шоссе от Скрунды до Блидене, а также на региональных дорогах в окрестностях Талси и Салдуса.
🇱🇻 Ceļu stāvoklis uz Ventspils šosejas viadukta Talsu novadā.#Talsi #Latvijapic.twitter.com/Dl1XLK0eot— BreakingLV (@breakinglv) March 8, 2023
Условия движения также затруднены на Таллиннском, Видземском и Валмиерском шоссе, на Рижском объездной дороге, а также на Бауском и Елгавском шоссе.
Условия движения также затруднены на Даугавпилсском шоссе, шоссе Екабпилс-Резекне-Терехова, шоссе Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми, на Кокнесском шоссе и объездных дорогах Даугавпилса и Резекне.
Ventspils šoseja pie Puzes.— Toms Bricis (@boms_tricis) March 8, 2023
Video: Zane Ekšteine pic.twitter.com/SlmzlCCly0
Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии.
Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 200 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu svetarāja.
"В критических и особенно сложных условиях вождения работы по техническому обслуживанию могут быть неэффективными или эффект может быть очень кратковременным, поэтому снежный покров и обледенение могут образовываться неоднократно", - предупреждает LVC.
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