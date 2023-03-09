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Видео ⟩ Снег и гололед: на латвийских дорогах затруднены условия движения

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Снег и гололед: на латвийских дорогах затруднены условия движения
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Дорога в Латвии. Иллюстративное фото
Дорога в Латвии. Иллюстративное фото Фото: VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Утром в четверг, 9 марта, из-за снега и гололедицы движение по всей Латвии затруднено, сообщает LETA.

Сегодня утром движение особенно затруднено на Вентспилсском шоссе по всему маршруту, на участке Лиепайского шоссе от Скрунды до Блидене, а также на региональных дорогах в окрестностях Талси и Салдуса.

Условия движения также затруднены на Таллиннском, Видземском и Валмиерском шоссе, на Рижском объездной дороге, а также на Бауском и Елгавском шоссе.

Условия движения также затруднены на Даугавпилсском шоссе, шоссе Екабпилс-Резекне-Терехова, шоссе Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми, на Кокнесском шоссе и объездных дорогах Даугавпилса и Резекне.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии.

Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 200 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu svetarāja.

"В критических и особенно сложных условиях вождения работы по техническому обслуживанию могут быть неэффективными или эффект может быть очень кратковременным, поэтому снежный покров и обледенение могут образовываться неоднократно", - предупреждает LVC.

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