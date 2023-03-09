Похищение и убийство гражданки Беларуси в Саулкрасты: полиция завершила расследование

Контекст

3 октября 2019 года в Саулкрасты пропала гражданка Республики Беларусь 1979 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску пропавшей женщины и в ходе масштабного расследования установили, что в отношении указанного лица совершено уголовное преступление. Полиция выяснила, что группа лиц планировала совершить против женщины преступление. В подготовке к преступлению фигурируют также трое граждан Украины. Выяснилось, что женщину похитили с целью получения финансовой выгоды незаконным путем, однако план похитителей провалился, поэтому они убили женщину. Также указанные лица, используя поддельную доверенность, пытались присвоить имущество, принадлежащее похищенной.

В апреле и сентябре прошлого года за совершение вышеуказанных преступлений правоохранители задержали мужчин 1956 и 1984 годов рождения - граждан России, имеющих статус беженцев в Латвии. Оба мужчины заключены под стражу.

Совместное расследование