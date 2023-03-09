На прошлой неделе сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции завершили расследование уголовного процесса о похищении человека, которое произошло в 2019 году в Саулкрасты. Человек был похищен с целью получения финансовой выгоды незаконным путем, но задуманный план не удался, поэтому похитители убили похищенного. За совершение преступления были задержаны и заключены под стражу двое мужчин.
Похищение и убийство гражданки Беларуси в Саулкрасты: полиция завершила расследование
Контекст
3 октября 2019 года в Саулкрасты пропала гражданка Республики Беларусь 1979 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску пропавшей женщины и в ходе масштабного расследования установили, что в отношении указанного лица совершено уголовное преступление. Полиция выяснила, что группа лиц планировала совершить против женщины преступление. В подготовке к преступлению фигурируют также трое граждан Украины. Выяснилось, что женщину похитили с целью получения финансовой выгоды незаконным путем, однако план похитителей провалился, поэтому они убили женщину. Также указанные лица, используя поддельную доверенность, пытались присвоить имущество, принадлежащее похищенной.
В апреле и сентябре прошлого года за совершение вышеуказанных преступлений правоохранители задержали мужчин 1956 и 1984 годов рождения - граждан России, имеющих статус беженцев в Латвии. Оба мужчины заключены под стражу.
Совместное расследование
В уголовном процессе на основании соглашения о создании совместной следственной группы между Латвией и Украиной было организовано сотрудничество с полицией Украины, в результате чего подозреваемыми также были признаны трое граждан Украины. В настоящее время продолжается сотрудничество с правоохранительными органами Украины с целью привлечения виновных к ответственности в установленном законом порядке.
Указанный уголовный процесс квалифицируется по части третьей статьи 153-й, части четвертой статьи 15-й и части третьей статьи 177-й Уголовного закона - за похищение человека, если оно повлекло тяжкие последствия или было совершено организованной группой; за покушение на мошенничество, если оно совершено в крупном размере или организованной группой.
После получения достаточного набора доказательств и проведения всех необходимых уголовно-следственных мероприятий на прошлой неделе было принято решение о передаче уголовного дела в прокуратуру Рижского окружного суда для возбуждения уголовного дела в отношении двух лиц.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!