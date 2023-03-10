Недалеко от станции "Гауя" под колесами поезда погиб мужчина

Мужчина недалеко от станции Гауя попал под поезд.

"Выезжая с остановки "Гауя", на повороте машинист внезапно перед поездом в свете прожектора увидел лежащего на рельсах человека. Он незамедлительно применил экстренное торможение и одновременно подал громкий звуковой сигнал. Однако наезд предотвратить не удалось", - рассказала передача Сигита Звиедре, представитель Pasažieru vilciens.