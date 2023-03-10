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Недалеко от станции "Гауя" под колесами поезда погиб мужчина

rus.tvnet.lv
Недалеко от станции "Гауя" под колесами поезда погиб мужчина
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Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В среду вечером у поселка Гауя на железной дороге погиб мужчина, сообщает передача Degpunktā.

Мужчина недалеко от станции Гауя попал под поезд.

"Выезжая с остановки "Гауя", на повороте машинист внезапно перед поездом в свете прожектора увидел лежащего на рельсах человека. Он незамедлительно применил экстренное торможение и одновременно подал громкий звуковой сигнал. Однако наезд предотвратить не удалось", - рассказала передача Сигита Звиедре, представитель Pasažieru vilciens.

В результате происшествия поезд задержался на полтора часа.

Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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