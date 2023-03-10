В среду вечером у поселка Гауя на железной дороге погиб мужчина, сообщает передача Degpunktā.
Недалеко от станции "Гауя" под колесами поезда погиб мужчина
Недалеко от станции "Гауя" под колесами поезда погиб мужчина
Мужчина недалеко от станции Гауя попал под поезд.
"Выезжая с остановки "Гауя", на повороте машинист внезапно перед поездом в свете прожектора увидел лежащего на рельсах человека. Он незамедлительно применил экстренное торможение и одновременно подал громкий звуковой сигнал. Однако наезд предотвратить не удалось", - рассказала передача Сигита Звиедре, представитель Pasažieru vilciens.
В результате происшествия поезд задержался на полтора часа.
Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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