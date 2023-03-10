Новая тактика российских ракетных обстрелов Украины: насколько она эффективна и чего ждать в дальнейшем?

В этом контексте можно упомянуть и воздушные шары над разными украинскими регионами, целью запуска которых было выявление украинского ПВО.

"То, что "намешали" разные типы ракет: и Х-31П, и Х-59, и Х-22, и "Кинжалы", может говорить о том, что таким образом враг усложняет работу для нашей ПВО. Эти цели имеют разные характеристики и разный характер полета. Впрочем, основой остаются все те же Х-101, Х-555 из стратегических бомбардировщиков и корабельные "Калибры". А их действительно объективно становится в арсенале противника все меньше", - добавляет Лакийчук.

Свидетельством того, что Россия могла исчерпать запасы, по крайней мере, некоторых типов ракет, называют продолжительные паузы - от двух недель и выше - между массированными обстрелами украинской территории.

С другой стороны, утверждения, что россияне якобы исчерпали свой запас крылатых ракет, звучат еще с марта 2022 года.

"Для противника вопроса лимитов по запасам или объемам производства на самом деле не стоит. Чтобы изготовить шесть "Кинжалов", российскому ВПК нужно 3-6 месяцев", - пишет военный аналитик компании Defense Express Иван Киричевский.