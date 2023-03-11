Экстремальная суббота: предупреждают о снегопаде, ледяном дожде и гололеде

В юго-восточных регионах, Латгале и Селии, синоптики объявили оранжевое предупреждение из-за ледяного дождя и обледенения.

Галерея: Снег в Риге

Снег и лед могут сгибать и ломать деревья. Дороги будут скользкими, самые опасные условия ожидаются на дорогах в Латгале и Селии, покрытых снегом - они покроются слоем льда, который сохранится и в ближайшие дни.

В субботу по всей Латвии ожидается пасмурная погода, в Курземе осадков будет мало. Начиная с Курземе восточный ветер сменится северным и северо-западным, на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит -3...+1 градус, в Латгале - до +3 градусов.

В субботу в Риге выпадет сильный снег, снежный покров увеличится на 5-9 сантиметров, дороги станут скользкими, а на проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега. Северо-восточный ветер от слабого до умеренного сменится северо-западным, вечером ожидаются порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха составит -1 градус.

Из Центральной Европы пришел циклон, центр которого во второй половине дня пересечет восточную часть Латвии. Атмосферное давление на юге страны упало до 989 гектопаскалей на уровне моря.