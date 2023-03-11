Армения обещает помочь России обойти санкции

Новый транспортный коридор проходит параллельно транспортному коридору Север-Юг. Он соединяет Мумбаи с Европой через Иран и Армению, обходя Азербайджан, с которым у Индии холодные отношения, потому что он сотрудничает с Турцией и Пакистаном.

4 февраля 2023 года Индия объявила, что она не присоединилась к западным санкциям против Российской Федерации, однако банки и финансовые институты ведут себя осторожно в отношении платежей. Индия платит за российскую нефть в валюте ОАЭ, а не в долларах США.

В марте 2023 года стало известно, что валютное регулирование Индии ограничило расчеты за пределами Индии. Индийский регулятор не позволяет российским предприятиям, получавшим оплату за российскую нефть в рупиях, торговать ею на Московской бирже и конвертировать в рубляи.

С 8 марта 2023 года Россия стала ведущим поставщиком нефти Индии после того, как Европа в рамках санкций отказалась от поставок Москвы.

11 марта 2023 года Россия в списке крупнейших импортеров Индии поднялась с 18-го места на четвертое.