Мефедрон - 15 евро, "собака" - 10 евро за дозу; медики бьют тревогу о распространении наркотиков

Медики напуганы, что этот год начался с мрачной статистикой - каждый сутки неотложная помощь принимает восемь вызовов о передозировке, двое молодых людей в этом году уже умерли. Государственная полиция в прошлом году в среднем ежемесячно проводила около 20 рейдов, чтобы проверить, не хранят ли школьники наркотики.

"Без сознания, не дышит", так зачастую говорят молодые люди, которые вызывают скорую помощь, рассказывает руководитель центра поддержки NMPD Krasts Рафаэль Циекурс.

Число вызовов к передозированным молодым людям выросло уже в прошлом году - в среднем семь вызовов в сутки или 2807 вызовов в год, но 2023 год статистически начался еще хуже. Но самое тревожное в том, что возраст пользователей наркотических веществ становится все моложе.

Циекурс рассказывает, что самый дорогой наркотик сейчас это мефедрон - 15 евро за одну дозу, а затем идет "собака" - 10 евро за дозу.

Медикам видны "пики", когда новые наркотики входят в Латвию.

К сожалению, растет не только количество передозировок, но и количество смертей. В прошлом году у медиков NMPD было 13 вызовов, когда молодежи помочь не получилось, в этом году их уже два, среди них был и 17-летний молодой человек.

Видео: сюжет программы "Панорама"

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