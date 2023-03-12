Комиссия по терминологии Латвийской академии наук по просьбе докторанта определила на латышском языке термин "бездетность", говорится в сообщении комиссии.
В Латвии определили термин "бездетность". Выявили четыре вида
Вынужденная бездетность определяется как ситуация, когда у женщины, мужчины или супружеской пары нет биологического ребенка, которого они хотели бы, но это не стало возможным из-за бесплодия или других обстоятельств. В свою очередь, бездетность в силу обстоятельств определяется как ситуация, когда у женщины, мужчины или супружеской пары нет биологического ребенка, которого они хотели бы, но это не было возможно в силу различных обстоятельств, не только из-за медицинских причин.
Добровольная бездетность определяется как ситуация, когда женщина, мужчина или супружеская пара не имеют детей, сознательно выбирая это из-за нежелания или отсутствия ощущения призвания стать родителями. В свою очередь, временная бездетность - это ситуация, когда женщина, мужчина или пара еще не достигли того момента, когда возникает желание или необходимость принять решение стать родителем.
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