В Латвии определили термин "бездетность". Выявили четыре вида

Вынужденная бездетность определяется как ситуация, когда у женщины, мужчины или супружеской пары нет биологического ребенка, которого они хотели бы, но это не стало возможным из-за бесплодия или других обстоятельств. В свою очередь, бездетность в силу обстоятельств определяется как ситуация, когда у женщины, мужчины или супружеской пары нет биологического ребенка, которого они хотели бы, но это не было возможно в силу различных обстоятельств, не только из-за медицинских причин.