Швейцария уничтожает ракеты, которые могли бы пригодиться ВСУ

Швейцария закупила 60 таких систем вооружения в 1980-х годах, модернизировала их в 2007 году и закупила 2000 управляемых ракет. С конца 2022 года швейцарская армия прекратила эксплуатацию этих систем, поэтому теперь вооружение необходимо демонтировать и уничтожить.

"Ракеты старые, но не полностью устарели", - сказал NZZ am Sonntag Петер Шнайдер, бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militarzeitschrift. Однако, по его словам, украинцы могли бы использовать зенитно-ракетные комплексы Rapier для защиты гражданской инфраструктуры.

С юридической точки зрения Швейцария, по-видимому, могла выпустить оружие для перепродажи. Поскольку это британская система, строгий швейцарский режим экспорта оружия в данном случае не применяется. Однако представитель Armasuisse Кай-Гуннар Зиверс заявил, что для Швейцарии было бы необычно предлагать на продажу военные системы, которые она больше не использует. Президент Комиссии по политике безопасности сказал, что в настоящее время продажа будет затруднена, учитывая политику нейтралитета страны.

Rapier - зенитно-ракетный комплекс, разработанный для британской армии для замены зенитных орудий Bofors 40/L70, использовавшихся до начала 1970-х годов. Rapier использует ручную оптическую систему наведения, посылающую команды управления ракете в полете по радиоканалу. Он обеспечивает высокую точность, поэтому большая боеголовка не требуется.