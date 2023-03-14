Профсоюз: учителя 23 самоуправлений могут не дождаться повышения зарплаты

"Никаких официальных документов, подтверждающих это, у нас нет, снова лишь устная информация. У нас нет расчетов, мы не можем убедиться, все ли учителя включены в график повышения зарплат", - сказала Ванага.

Она на уверена, что будут пересмотрены средние затраты на учеников, что очень важно.

"Если так и останется по интерпретации министерства, то, по нашим оценкам, в 23 самоуправлениях повышения заработной платы, скорее всего, не будет", - заявила Ванага.

Как сообщалось, вчера, 13 марта, коалиция концептуально договорилась о повышении с 1 сентября самой низкой часовой ставки оплаты труда педагогов.

Ожидаемые ставки станут официально известны, когда правительство примет решение по предложению Министерства образования и науки. Предварительно ожидается, что после изменений в дошкольном образовании самая низкая ставка может составить 7,75 евро в час, а на других уровнях - 8,5 евро в час.