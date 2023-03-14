Российский истребитель Су-27 над Черным морем столкнулся с американским беспилотником

"Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9, - сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Он отметил, что "это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к падению обоих самолетов".

"Один из российских самолетов Су-27 врезался в пропеллер MQ-9, в результате чего силы США были вынуждены затопить MQ-9 в международных водах. До столкновения Су-27 сливали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере", - указал Хекер.

Хекер добавил, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве - в соответствие с международными законами.

"Агрессивные действия" российского экипажа "опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации", подчеркнул генерал.

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден проинформирован об инциденте. Российские власти атаку на американский разведывательный дрон пока не комментировали, отмечает Русская служба ВВС.