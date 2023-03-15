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Новые санкции США могут осложнить работу российских газопроводов

rus.tvnet.lv
Новые санкции США могут осложнить работу российских газопроводов
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Газопровод
Газопровод Фото: EPA/Scanpix

США ввела запрет на поставки газовых турбин и запчастей в Россию. Это может нанести удар по основным проектам "Газпрома" - газопроводам "Сила Сибири" и "Турецкий поток", пишет "Коммерсантъ".

США и Евросоюз пока не ввели официальный запрет на поставку газовых турбин в Россию, несмотря на то, что немецкая компания Siemens и американская Baker Hughes ушли из России. Однако с началом войны поставки газовых турбин других компаний США в Россию продолжались.

В феврале Бюро промышленности и безопасности (BIS, подразделение Департамента торговли США) объявило, что ужесточит ограничения экспортного контроля в Россию и Беларусь, причем новые ограничения будут распространяться на все типы газовых турбин.

При этом покупатели турбин из третьих стран, пытающиеся обойти санкции, рискуют попасть в санкционные списки второго уровня.

Прерывание поставок таких важных компонентов может вызвать большие трудности в эксплуатации газотранспортного оборудования, которое используется "Газпромом" в газопроводах "Бованенково - Ухта", "Сила Сибири", а также на магистральной компрессорной станции "Турецкий поток". Также потенциально запрещенное оборудование используется на Амурском ГПЗ и СПГ-проекта "Сахалин-2".

Установки, изготовленные по лицензии Baker Hughes, не могут производиться на российских заводах, поэтому для их обслуживания требуются детали из США.

Российские компании активно ищут новых поставщиков в Китае и Иране, а также скупают газовые турбины и запчасти к ним на вторичном рынке, но пока заменить поставки из Европы и США сложно.

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