Новые санкции США могут осложнить работу российских газопроводов

США и Евросоюз пока не ввели официальный запрет на поставку газовых турбин в Россию, несмотря на то, что немецкая компания Siemens и американская Baker Hughes ушли из России. Однако с началом войны поставки газовых турбин других компаний США в Россию продолжались.

В феврале Бюро промышленности и безопасности (BIS, подразделение Департамента торговли США) объявило, что ужесточит ограничения экспортного контроля в Россию и Беларусь, причем новые ограничения будут распространяться на все типы газовых турбин.

При этом покупатели турбин из третьих стран, пытающиеся обойти санкции, рискуют попасть в санкционные списки второго уровня.

Прерывание поставок таких важных компонентов может вызвать большие трудности в эксплуатации газотранспортного оборудования, которое используется "Газпромом" в газопроводах "Бованенково - Ухта", "Сила Сибири", а также на магистральной компрессорной станции "Турецкий поток". Также потенциально запрещенное оборудование используется на Амурском ГПЗ и СПГ-проекта "Сахалин-2".

Установки, изготовленные по лицензии Baker Hughes, не могут производиться на российских заводах, поэтому для их обслуживания требуются детали из США.

Российские компании активно ищут новых поставщиков в Китае и Иране, а также скупают газовые турбины и запчасти к ним на вторичном рынке, но пока заменить поставки из Европы и США сложно.