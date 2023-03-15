На Ямайке по подозрению в контрабанде кокаина задержан латвиец

В среду в социальных сетях была опубликована просьба к латвийским властям подключиться к урегулированию ситуации. Друзья и родственники мужчины рассказывают, что знакомый попросил задержанного доставить в Великобританию ром из аэропорта Нормана Мэнли, который он якобы получил в зоне duty free аэропорта и об истинном содержании которого ему не было известно. Как пишут в публикации, мужчина хотел проверить содержимое коробки, но ему не позволили это сделать.