В пятницу, 10 марта, в аэропорту Ямайки был задержан гражданин Латвии, которого подозревают в попытке вывоза из страны кокаина. Родственники мужчины в социальных сетях обратились за помощью к латвийским властям и утверждают, что наркотики были спрятаны в пакете, который задержанного попросил взять с собой в самолет его знакомый.
На Ямайке по подозрению в контрабанде кокаина задержан латвиец
30-летний мужчина был задержан в пятницу вечером в международном аэропорту Нормана Мэнли в Кингстоне на Ямайке, откуда он планировал вылететь в Великобританию, сообщает портал Jamaica Observer.
У мужчины якобы нашли коробку с десятью упаковками белого порошка.
В среду в социальных сетях была опубликована просьба к латвийским властям подключиться к урегулированию ситуации. Друзья и родственники мужчины рассказывают, что знакомый попросил задержанного доставить в Великобританию ром из аэропорта Нормана Мэнли, который он якобы получил в зоне duty free аэропорта и об истинном содержании которого ему не было известно. Как пишут в публикации, мужчина хотел проверить содержимое коробки, но ему не позволили это сделать.
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