Список ⟩ На какие медицинские услуги в Латвии самые длинные очереди?

Как пояснила заместитель начальника отдела по связям с общественностью NVD Синтия Гулбе, время ожидания консультации или осмотра врача-специалиста, оплачиваемого государством, в разных группах услуг отличается.

Средняя продолжительность очереди на офтальмологию в дневном стационаре достигает 227 дней, а на услуги психотерапевта - 215 дней.

Также длинные очереди остаются на услуги электромиографии, генетика и лечения пациентов с хроническими болями - там в среднем приходится ждать по 197, 189 и 129 дней соответственно.

В свою очередь, средняя длительность очереди на самые популярные исследования короче. Так, своей очереди на магнитно-резонансную томографию придется ждать в среднем 109 дней, УЗИ - 82 дня, а электрокардиографию - 6 дней. В очереди к кардиологу в среднем придется отстоять в очереди 62 дня, а к хирургу - десять дней.

Гулбе указала, что в одних группах наблюдается уменьшение длины очередей, а в других - увеличение.

Увеличение времени ожидания можно объяснить как увеличением потока пациентов после пандемии Covid-19, так как за время нее спрос значительно сократился. Также это можно объяснить и другими причинами, такими как наличие кадровых ресурсов - специфичность и редкость отдельных врачей-специалистов, что делает оказание услуги ограниченным, а также объем доступного финансирования, не покрывающий объем спроса.