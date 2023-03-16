В Саласписском крае в пожаре погиб человек

В 01.11 поступил вызов на пожар в двухэтажном жилом доме. Горел деревянный дом площадью 150 кв. м. В ходе работ по тушению спасатели нашли погибшего. В 03:48 пожар был локализован, но работы по тушению продолжаются.

В 1:50 поступил вызов на улицу Бривибас в Риге, где в трубе трехэтажного жилого дома на площади пять квадратных метров горела сажа. Пожарные эвакуировали из здания семь человек, в 3.01 возгорание было ликвидировано.

В Елгаве спасатели вытащили из реки Дрикса мертвого человека и передали его Государственной полиции.

Всего за последние сутки в VUGD поступило 45 вызовов - 20 на пожары, 20 на спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.