Под воздействием яркого весеннего солнца глаза иногда щиплет, они чешутся и слезятся. Хотя со сбалансированным питанием можно получить почти все витамины, необходимые для хорошего зрения, все же с пищей сложно получить столько лютеина, чтобы обеспечить защиту глаз от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Витаминный букет для здоровых глаз. Особенно важно весной!
К сожалению, недостаток этого антиоксиданта также может привести к серьезным заболеваниям глаз. Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле объясняет, в каких случаях рекомендуется использовать витамины для зрения.
Нередко зимой на ухудшение зрения жалуются даже те, у кого обычно таких жалоб нет. Ветер, снег, недостаток света, холод - глаза всегда реагируют на внешние изменения, пытаясь к ним приспособиться, и иногда сильно слезятся. То же самое происходит и с приходом весны, когда солнце светит ярче. Как только появляются жалобы на нарушения зрения, обязательно следует обратиться к офтальмологу, но каждый также может принять профилактические меры, чтобы избежать ухудшения зрения в будущем. Регулярные профилактические осмотры у окулиста, увлажнение воздуха в помещениях, отдых глаз после длительной работы за компьютером, а также прием витаминов пойдут зрению только на пользу. "Профилактическое использование витаминов для глаз и зрения может предотвратить риск синдрома сухого глаза, помочь защитить сетчатку, макулу (центральную часть сетчатки) и хрусталик от повреждений, а также избежать дефицита витамина А, который, как известно, может значительно влиять на зрение", - объясняет фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Что в "животе" витаминного комплекса для здоровья глаз?
В состав витаминных комплексов, предназначенных для глаз и зрения, будет входить "букет" из нескольких веществ и антиоксидантов, обеспечивающих, что глаза будут "накормлены" всем, что им необходимо. Состав чаще всего будет включать лютеин, экстракты зеленого чая и фиалки, фолиевую кислоту, комплекс биофлавоноидов цитрусовых и обязательно один или несколько из следующих компонентов:
- Цинк. Важный микроэлемент для поддержания зрительных функций, защищающий сетчатку и снижающий риск развития возрастной макулодистрофии. Если начинается дегенерация макулы, это существенно влияет на зрение - становится трудно читать, невозможно вязать, вышивать или заниматься другим мелким рукоделием. Дефицит цинка и витамина А также напрямую связан с ухудшением ночного зрения.
- Витамин A. Обеспечивает образование увлажняющей слезной пленки на поверхности глаза и защищает глаза от пересыхания. Как только снижается производство слезы, роговица больше не увлажняется достаточно, и глаза выглядят уставшими, возрастает риск воспаления, поскольку сухие глаза в большей степени подвержены неблагоприятному воздействию факторов внешней среды. Не зря витамин А называют главным витамином для зрения!
- Рибофлавин. Недостаток рибофлавина в организме представляет серьезные риски для зрения, поскольку существует вероятность прорастания сосудов в роговицу, образования васкуляризации, мутнеет хрусталик и значительно возрастает риск развития катаракты.
- Омега-3 жирные кислоты. Ценные жирные кислоты необходимы для обеспечения самых разных процессов в организме, в том числе для защиты глаз и замедления развития различных заболеваний глаз.
- Экстракт черники. Этот источник биологически активных веществ (антоцианов) рекомендуется принимать после операций на глазах, а также при повышенной нагрузке на глаза. Экстракт черники также рекомендуется всем людям старше 50 лет.
- Витамины группы В, витамин С. Если витамины группы В участвуют в регуляции обмена веществ, улучшают цветовосприятие зрительного аппарата и адаптацию в темноте, то витамин С способствует укреплению сосудов и капилляров, предупреждая преждевременное развитие катаракты.
Щит для глаз - лютеин
Дегенерация макулы и катаракта являются двумя наиболее распространенными причинами слепоты в мире. Сегодня нарушениями зрения, вызванными дегенерацией макулы и катарактой, страдают около 25 миллионов человек, и прогнозируется, что к 2025 году это число утроится. Этот риск можно уменьшить или замедлить прогрессирование проблемы, если принимать достаточное количество лютеина.
И лютеин, и зеаксантин являются каротиноидами, обнаруженными в сетчатке глаза. Лютеин является основным пигментом сетчатки и отвечает за остроту зрения, позволяя нам видеть даже мельчайшие детали в предметах. И лютеин, и зеаксантин также являются мощными антиоксидантами, которые оберегают глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, защищая центральную часть макулы сетчатки от вреда, причиняемого свободными радикалами. "С продуманным и сбалансированным питанием мы можем получать большую часть необходимых для организма и здоровья веществ, но, к сожалению, не то количество лютеина, которое обеспечивало бы защитный эффект для глаз. С пищей мы принимаем лишь 1,5 мг лютеина, а защитный эффект достигается, если принимать не менее 6 мг лютеина в день", - объясняет фармацевт Apotheka Марите Шукеле. В клинических исследованиях также установлено, что большее количество получаемого лютеина (30 мг в день) приводит к его более высокой концентрации в организме и в то же время в макуле.
Заботиться о глазах, чтобы дольше видеть мир
Врач или фармацевт порекомендуют, какие витамины для глаз выбрать лучше. Однако в надежде сохранить хорошее зрение подольше, нельзя ставить все только на витамины или пищевые добавки - не менее важно помнить, что глаза также устают и нуждаются в отдыхе. Фармацевт Apotheka Марите Шукеле советует: "Если вы регулярно работаете за компьютером, вам следует время от времени давать глазам отдых, тренировать их, попеременно смотреть вблизи и вдаль, а также ежедневно выпивать достаточное количество жидкости, которая обеспечит качество производства слезы и необходимый уровень влаги в глазах. О пересыхании слезной пленки сигнализирует чувство раздражения, вплоть до головной боли. Следует помнить, что образованию свободных радикалов способствует также загрязнение окружающей среды - сигаретный дым, излучение, а также воспалительные процессы в организме, нарушения обмена веществ, фотодинамические реакции, вызванные мелкими частицами в воздухе, которые возникают от двигателей автомобилей, силовых установок и дровяного отопления, уменьшают видимость и вызывают повышенный уровень загрязнения воздуха".
В каких случаях рекомендуется использовать витамины для зрения:
- Если работа связана с частым пребыванием на открытом воздухе в летний сезон, длительным пребыванием под прямыми солнечными лучами или у воды. Если лучи УФ-B более вредны для кожи, то для глаз более опасны лучи УФ-A, которые могут проходить через роговицу, переднюю поверхность глаза, поглощаться хрусталиком и сетчаткой. Воздействие УФ-лучей также может вызвать помутнение хрусталика глаза, приведя к развитию катаракты.
- Если мучает синдром сухого глаза.
- При ежедневной большой нагрузке на глаза - работе за компьютером, длительном чтении, длительном управлении транспортным средством.
- Если у кого-то в семье была возрастная дегенерация макулы или другие заболевания глаз.
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