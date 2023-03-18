Витаминный букет для здоровых глаз. Особенно важно весной!

Щит для глаз - лютеин

Дегенерация макулы и катаракта являются двумя наиболее распространенными причинами слепоты в мире. Сегодня нарушениями зрения, вызванными дегенерацией макулы и катарактой, страдают около 25 миллионов человек, и прогнозируется, что к 2025 году это число утроится. Этот риск можно уменьшить или замедлить прогрессирование проблемы, если принимать достаточное количество лютеина.

И лютеин, и зеаксантин являются каротиноидами, обнаруженными в сетчатке глаза. Лютеин является основным пигментом сетчатки и отвечает за остроту зрения, позволяя нам видеть даже мельчайшие детали в предметах. И лютеин, и зеаксантин также являются мощными антиоксидантами, которые оберегают глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, защищая центральную часть макулы сетчатки от вреда, причиняемого свободными радикалами. "С продуманным и сбалансированным питанием мы можем получать большую часть необходимых для организма и здоровья веществ, но, к сожалению, не то количество лютеина, которое обеспечивало бы защитный эффект для глаз. С пищей мы принимаем лишь 1,5 мг лютеина, а защитный эффект достигается, если принимать не менее 6 мг лютеина в день", - объясняет фармацевт Apotheka Марите Шукеле. В клинических исследованиях также установлено, что большее количество получаемого лютеина (30 мг в день) приводит к его более высокой концентрации в организме и в то же время в макуле.

Заботиться о глазах, чтобы дольше видеть мир