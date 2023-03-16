В четверг, 16 марта, российская полиция вновь задержала оппозиционного политика Евгения Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга, по обвинению в демонстрации экстремистской символики. Речь идет о посте в группе сторонников политика в соцсети "ВКонтакте".
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток
Согласно протоколу, составленному полицией, суть преступления состояла в следующем:
во "ВКонтакте" на странице "Евгений Ройзман" был опубликован ролик "За что Путин сажает Навального?", в котором демонстрировался значок "Фонда борьбы с коррупцией". Об этом сообщает Русская служба BBC.
Супруга политика Юлия Крутеева сказала, что на политика был написан донос еще в декабре.
Ройзман фактически находится под домашним арестом с августа 2022 года по делу о так называемой дискредитации армии.
Политику запрещено покидать свой дом в ночное время, пользоваться интернетом и социальными сетями.
По административному делу о распространении экстремистской информации политику грозит 14 суток ареста. Однако если его накажут за репост, то ему может грозить арест по основному уголовному делу о "дискредитации армии".
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