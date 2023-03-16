Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток

Согласно протоколу, составленному полицией, суть преступления состояла в следующем:

во "ВКонтакте" на странице "Евгений Ройзман" был опубликован ролик "За что Путин сажает Навального?", в котором демонстрировался значок "Фонда борьбы с коррупцией". Об этом сообщает Русская служба BBC.

Супруга политика Юлия Крутеева сказала, что на политика был написан донос еще в декабре.

Ройзман фактически находится под домашним арестом с августа 2022 года по делу о так называемой дискредитации армии.

Политику запрещено покидать свой дом в ночное время, пользоваться интернетом и социальными сетями.

По административному делу о распространении экстремистской информации политику грозит 14 суток ареста. Однако если его накажут за репост, то ему может грозить арест по основному уголовному делу о "дискредитации армии".