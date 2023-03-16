Обвал на рынке нефти: ценовой потолок для РФ теперь снизят?

Так что перспективы пополнения нефтедолларами российского бюджета, дефицит которого в январе-феврале стремительно нарастал, в значительной мере зависят теперь от событий, которые многие международные СМИ, в том числе и немецкие, уже окрестили банковским кризисом.

Именно банкротство американского финансового института Silicon Valley Bank (SVB) в конце прошлой недели и возникшая в середине нынешней необходимость в экстренных мерах по поддержке швейцарского гиганта отрасли Credit Suisse являются основной причиной обвала нефтяных цен. На графике котировок Brent четко видно, как распродажа контрактов набирала скорость в понедельник, 13 марта, и резко ускорялась 15 марта, в среду.

В России и министерству финансов, и министерству обороны, и злорадствующим СМИ на самом деле следовало бы сейчас всячески желать успеха центральным банкам и правительствам "недружественных стран" Америки и Европы. Ведь если им не удастся быстро стабилизировать ситуацию в банковском секторе, то нефтяные доходы РФ, и так уже значительно сократившиеся, еще больше упадут. Причем вполне вероятно, что дыра в бюджете сильно разрастется как раз к тому моменту, когда Украина начнет большое весенне-летнее контрнаступление для освобождения своих территорий, и Москве будут очень нужны деньги.

Как банковский кризис влияет на нефтяной рынок