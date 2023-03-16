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Обвал на рынке нефти: ценовой потолок для РФ теперь снизят?

Deutsche Welle
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Обвал на рынке нефти: ценовой потолок для РФ теперь снизят?
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Нефть
Нефть Фото: DW

Банковский кризис в Америке и Европе привел к резкому удешевлению главного экспортного товара России. Ее бюджету грозит на фоне войны дальнейшее сокращение нефтяных доходов.

На мировом рынке резко упали цены на нефть. Европейский эталонный сорт Brent подешевел по сравнению с прошлой неделей более чем на 10 долларов. В четверг, 16 марта, к концу биржевого дня в Европе, баррель стоил после волатильных торгов примерно 74,5 доллара. Это самый низкий уровень за последние 15 месяцев, с декабря 2021 года.

Российские доходы упадут к началу украинского контрнаступления

В результате существенно сократился разрыв между актуальными котировками и введенным странами Запада потолком цен на российскую нефть в 60 долларов. Это неизбежно повлечет за собой призывы пересмотреть его в сторону снижения. И они уже звучат. "Мы выступаем за то, чтобы пересмотреть потолок цен на сырую нефть, значительно снизить его", - заявил, к примеру, в четверг на пресс-конференции в Таллинне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает агентство "Интерфакс".

Но даже если ценовой потолок не будет оперативно снижен - в любом случае азиатские покупатели российской нефти, соблюдали ли они его или нет, будут давать теперь за главный экспортный товар России значительно меньше, чем еще в начале марта. Если, конечно, котировки не вернутся быстро в диапазон 80-90 долларов, в котором они фактически находились с декабря. О возвращении в ближайшие месяцы к ценам весны прошлого года в 100-130 долларов и речи нет.

Так что перспективы пополнения нефтедолларами российского бюджета, дефицит которого в январе-феврале стремительно нарастал, в значительной мере зависят теперь от событий, которые многие международные СМИ, в том числе и немецкие, уже окрестили банковским кризисом.

Именно банкротство американского финансового института Silicon Valley Bank (SVB) в конце прошлой недели и возникшая в середине нынешней необходимость в экстренных мерах по поддержке швейцарского гиганта отрасли Credit Suisse являются основной причиной обвала нефтяных цен. На графике котировок Brent четко видно, как распродажа контрактов набирала скорость в понедельник, 13 марта, и резко ускорялась 15 марта, в среду.

В России и министерству финансов, и министерству обороны, и злорадствующим СМИ на самом деле следовало бы сейчас всячески желать успеха центральным банкам и правительствам "недружественных стран" Америки и Европы. Ведь если им не удастся быстро стабилизировать ситуацию в банковском секторе, то нефтяные доходы РФ, и так уже значительно сократившиеся, еще больше упадут. Причем вполне вероятно, что дыра в бюджете сильно разрастется как раз к тому моменту, когда Украина начнет большое весенне-летнее контрнаступление для освобождения своих территорий, и Москве будут очень нужны деньги.

Как банковский кризис влияет на нефтяной рынок

Тесную взаимосвязь банковского кризиса и нефтяных котировок немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung объясняет в статье под заголовком "На цены на нефть давит страх". Имеется в виду страх перед новым мировым финансовым кризисом наподобие того, что разразился в 2008 году после банкротства американского банка Lehman Brothers. Во многих странах он вызвал тогда глубокую рецессию. Если подобное повторится, то "рухнет и спрос на нефть", подчеркнул в интервью газете аналитик сырьевого рынка немецкого банка LBBW Франк Шалленбергер (Frank Schallenberger).

Правда пока большинство западных экспертов исходит из того, что нынешние острые проблемы нескольких банков не приведут в странах Запада к большому финансовому кризису и рецессии. Но случившееся уже насторожило международных инвесторов, указал другой собеседник газеты - эксперт по нефтяному рынку швейцарского банка UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Он напомнил, что нефтяные контракты - это одна из форм вложения денег, и такие контракты, как и акции, очень чувствительно реагируют на рыночные настроения. "По всей видимости, землетрясение в банковском секторе вряд ли скажется на спросе на нефть и на ее производстве, однако инвесторы предпочитают в подобные периоды продавать рисковые активы и вкладывать деньги в активы, считающиеся надежными", - указал эксперт UBS.

С ним согласен Карстен Фрич (Carsten Fritsch), сырьевой аналитик немецкого Commerzbank. По его мнению, по меньшей мере в ближайшие дни "фундаментальные данные будут, скорее всего, играть второстепенную роль". Иными словами, на нефтяном рынке инвесторы и спекулянты станут мало обращать внимание на такие факторы, как, к примеру, намерение России с марта сократить нефтедобычу, что, по идее, должно было бы способствовать росту цен.

Роль курса доллара и американского сорта нефти WTI

Банковский кризис и особенно проблемы европейского банка Credit Suisse привели к росту на мировом валютном рынке курса американского доллара, считающегося в подобных случаях "тихой гаванью". По мнению немецкого финансового портала finanzen.net, укрепление денежной единицы США способствует снижению цен на нефть: "Поскольку сырая нефть торгуется за доллары, более высокий курс ведет к удорожанию нефти для покупателей из других валютных пространств. Это сдерживает спрос".

В то же время рост запасов сырой нефти в США, о котором было сообщено 15 марта, на котировках, по мнению finanzen.net, не сказался, поскольку совпал с ожиданиями участников рынка.

В свою очередь, немецкий портал биржевой информации onvista.de указывает на то, что в ходе сильного снижения в последние дни котировок американского эталонного сорта нефти WTI (16 марта баррель стоил в ходе торгов менее 67 долларов) был пробит важный с точки зрения технического анализа уровень поддержки. После такого сигнала многие биржевые спекулянты могут начать игру на понижение.

В Германии за банковским кризисом следят с повышенным вниманием, но правительство подчеркивает стабильность финансовой системы ФРГ. В то же время обвал нефтяных котировок воспринимают с явным облегчением: это замедлит темпы инфляции и уже вызвало дальнейшее снижение цен на бензин и дизель, а также на нефтепродукты, используемые для отопления жилья.

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