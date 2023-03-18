Случай Финляндии отличается от ситуации со Швецией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Стокгольм не пошел на выдачу "террористов", о которой просила Анкара.
Турция согласна ратифицировать прием Финляндии в НАТО
Турция поддержит заявку Финляндии о вступлении в НАТО. Об этом заявил в Анкаре в пятницу, 17 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё. По словам Эрдогана, парламент его страны начнет процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к Североатлантическому альянсу. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится еще до выборов, намеченных на 14 мая.
Одновременно он подчеркнул, что случай Финляндии отличается от ситуации со Швецией, которая отказала Турции в просьбе выдать "террористов". Под "террористами" Анкара подразумевает прежде всего курдских активистов и турок, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года. Эрдоган, напомнил, что его страна передала Стокгольму список из 120 "террористов" с требованием их выдачи, однако власти скандинавского королевства не пошли на этот шаг.
В свою очередь Саули Ниинистё подчеркнул, что вступление в НАТО является важным шагом для Финляндии.
Для одобрения заявки на вступление в НАТО необходимо, чтобы ее ратифицировали все 30 государств Североатлантического альянса. Турция и Венгрия - единственные из стран НАТО, кто до сих пор не сделал этого. По вопросу членства Финляндии парламент Венгрии проголосует 27 марта, а решение по Швеции будет принято позже.
Реакции Хельсинки и Стокгольма на решение Турции по приему Финляндии в НАТО
Саули Ниинистё приветствовал решение Турции ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО, но добавил, что без приема в альянс Швеции оно "будет неполным". Такое же мнение высказала и премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Финляндия будет делать все, чтобы и Швеция как можно скорее стала членом НАТО. Вместе мы сильнее", - подчеркнула она в Twitter.
Tänään on otettu tärkeä askel kohti Suomen Nato-jäsenyyttä, kun Turkki ilmoitti aloittavansa ratifiointiprosessin parlamentissa. Suomi tulee tekemään kaikkensa, jotta myös Ruotsista tulee Naton jäsen mahdollisimman nopeasti. Yhdessä olemme vahvempia.— Sanna Marin (@MarinSanna) March 17, 2023
В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что турецкий парламент ратифицирует заявку Хельсинки как можно скорее. "Самое важное - чтобы и Финляндия, и Швеция вскоре стали членами НАТО, а не то, чтобы это произошло в один день", - заявил Столтенберг.
Между тем власти Швеции выразили сожаление в связи с тем, что Турция пока не готова ратифицировать и заявку Стокгольма. "Это развитие, которого мы не хотели, но к которому мы были готовы", - подчеркнул шведский министр иностранных дел Тобиас Биллстрём, выступая перед журналистами.
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