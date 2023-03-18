Турция согласна ратифицировать прием Финляндии в НАТО

Реакции Хельсинки и Стокгольма на решение Турции по приему Финляндии в НАТО

Саули Ниинистё приветствовал решение Турции ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО, но добавил, что без приема в альянс Швеции оно "будет неполным". Такое же мнение высказала и премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Финляндия будет делать все, чтобы и Швеция как можно скорее стала членом НАТО. Вместе мы сильнее", - подчеркнула она в Twitter.

Tänään on otettu tärkeä askel kohti Suomen Nato-jäsenyyttä, kun Turkki ilmoitti aloittavansa ratifiointiprosessin parlamentissa. Suomi tulee tekemään kaikkensa, jotta myös Ruotsista tulee Naton jäsen mahdollisimman nopeasti. Yhdessä olemme vahvempia. — Sanna Marin (@MarinSanna) March 17, 2023

В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что турецкий парламент ратифицирует заявку Хельсинки как можно скорее. "Самое важное - чтобы и Финляндия, и Швеция вскоре стали членами НАТО, а не то, чтобы это произошло в один день", - заявил Столтенберг.

Между тем власти Швеции выразили сожаление в связи с тем, что Турция пока не готова ратифицировать и заявку Стокгольма. "Это развитие, которого мы не хотели, но к которому мы были готовы", - подчеркнул шведский министр иностранных дел Тобиас Биллстрём, выступая перед журналистами.