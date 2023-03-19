В РФ озабочены планами ФРГ арестовать Путина по ордеру МУС

Министр юстиции ФРГ Бушман пообещал, что выполнит требование МУС арестовать Путина, если тот окажется в Германии. "Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении ордера на арест. Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал министр в интервью еженедельникуBild am Sonntag. Как отмечает издание, действовать в соответствии с постановлением МУС обязаны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе страны ЕС.