Подозрения на домогательства в школе: ученице приходилось продолжать ходить на уроки

Директор ответила De Facto, что целью упомянутого разговора было попытаться понять происходящее и то, как чувствует себя ребенок. В инспекции отмечают, что не школа должна оценивать, был виновным учитель или нет, это работа полиции. "Чтобы ребенок чувствовал себя хорошо и полноценно учился, школа должна была реагировать и искать решения, как можно обеспечить, чтобы, допустим, конкретный ребенок или какой-то другой ребенок не принимал участия в конкретном уроке - в частности, есть ли возможность обеспечить право ребенка на всеобщее образование. И так, чтобы ребенок не ощущал себя травмированным и не чувствовал себя плохо в школе в тот момент", - указывает заместитель руководителя Инспекции по защите прав детей Валентина Горбунова.

Бывает, что в конфликтных ситуациях школа не хочет выступать против сотрудника, так как если это окажется необоснованным, то могут последовать суды. Однако, говоря о возникновении конфликтных ситуаций между взрослыми и детьми в школах, инспекция отмечает, что не должно быть так, что больше верят словам взрослых. "Так быть не должно. И если ребенок, допустим, как говорят взрослые, лжет, все, что он говорит, неправда, ребенок врет - даже если в финале ситуация окажется именно такой, это не дает права не реагировать. Ведь даже если ребенок лжет, есть причина, по которой он это делает. Какие-то сигналы заставляют ребенка врать, или какие-то неразрешенные разногласия, или непонимание темы и боязнь спросить учителя, или что-то другое, и он что-то придумывает и рассказывает. В любом случае нужно работать над причинами, а не просто считать, что мы верим взрослому, а не ребенку", - говорит Горбунова.

Статистика инспекции свидетельствует, что в связи с нарушением прав детей, которые допустили работники государственных или муниципальных структур, в прошлом году было начато 84 административных дела, в позапрошлом - 91, до этого - 48.

В 2022 году почти половина дел, или 41, были связаны со случаями в школах, из них были доказаны и вынесены административные наказания в пяти случаях.

Как в департаменте, так и в инспекции отмечают, что среди прочего необходимо улучшить и сотрудничество школ с родителями. В том числе на родительских собраниях больше внимания уделять тому, как дети чувствуют себя в школе.