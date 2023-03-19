Ученица общеобразовательного учебного учреждения рассказала родителям, что учитель, возможно, домогался ее во время урока. Чтобы расследовать произошедшее, полиция начала уголовный процесс, однако школа медлила с возможностью позволить пострадавшей не посещать очно уроки конкретного учителя, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Подозрения на домогательства в школе: ученице приходилось продолжать ходить на уроки
Конкретная ситуация обозначила более обширную проблему - школы не всегда знают, как действовать в ситуации, когда возможный виновник - взрослый, более того, если со стороны учреждений нет требований его уволить.
De Facto известна личность описанной в этом случае школьницы и школа, однако эта информация не раскрывается в интересах вовлеченных сторон.
О том, что произошло прошлой весной, еще в прошлом учебном году, 13-летняя девочка, назовем ее Иевой, молчала до октября, пока в момент откровения не рассказала маме.
"Тревожная новость была в том, что один из учителей многократно "хватал" ее, наверное, буду использовать это слово. (...) Когда дочь рассказала об этих прикосновениях, я поняла, что это не были дружественные касания", - рассказала мать девочки.
О произошедшем проинформированы как школа, так и Инспекция по защите прав детей, а также полиция. Мама признает, что в своем роде вызвала у ребенка дополнительную тревогу, так как отметила, что такие прикосновения недопустимы.
Директор школы также связалась с правозащитными учреждениями. Учитель работу продолжил. "На уроках этого педагога, а также еще двух педагогов, с которыми у девочки возникли конфликтные ситуации, регулярно обеспечивается присутствие вспомогательного или другого педагога. На конкретного учителя ранее жалоб не поступало", - проинформировала передачу школа.
Чтобы выяснить, что произошло на самом деле, и допросить девочку, полиция в конце года начала уголовный процесс. В полиции указывают, что меры пресечения в рамках процесса применены не были, так как для этого нет правового основания, а ограничение контактирования - вопрос компетенции школы.
Несмотря на то, то изначально Иева продолжала посещать уроки этого учителя, постепенно это становилось все сложнее с эмоциональной точки зрения. "Она сказала, что больше не хочет его видеть, и это нормально, я это поддерживаю. И тогда началась борьба со школой, чтобы позволили ей этот предмет изучать удаленно", - рассказывает мама девочки.
В свою очередь директор указывает, что мать буквально заваливает школу письмами и из-за нее классный руководитель отказалась от своих обязанностей.
В конце января мама попросила позволить дочери изучать конкретный предмет у другого учителя или индивидуально. На эту и повторные просьбы директор ответила, что посещение уроков обязательно.
После начала конфликта между школой и семьей девочки ухудшилось состояние здоровья ребенка. В связи с этим и семейный врач запретил девочке посещать уроки конкретного учителя. Спустя неделю после выдачи врачом справки и полтора месяца после письменной просьбы школа разрешила изучать предмет, не посещая уроки.
Еще до этого в кабинете директора состоялся разговор, во время которого среди прочего директор расспрашивала девочку о возможном эпизоде домогательства. Более того, в разговоре слышно, что директор пытается найти оправдание тому, как действовал учитель.
Директор ответила De Facto, что целью упомянутого разговора было попытаться понять происходящее и то, как чувствует себя ребенок. В инспекции отмечают, что не школа должна оценивать, был виновным учитель или нет, это работа полиции. "Чтобы ребенок чувствовал себя хорошо и полноценно учился, школа должна была реагировать и искать решения, как можно обеспечить, чтобы, допустим, конкретный ребенок или какой-то другой ребенок не принимал участия в конкретном уроке - в частности, есть ли возможность обеспечить право ребенка на всеобщее образование. И так, чтобы ребенок не ощущал себя травмированным и не чувствовал себя плохо в школе в тот момент", - указывает заместитель руководителя Инспекции по защите прав детей Валентина Горбунова.
Бывает, что в конфликтных ситуациях школа не хочет выступать против сотрудника, так как если это окажется необоснованным, то могут последовать суды. Однако, говоря о возникновении конфликтных ситуаций между взрослыми и детьми в школах, инспекция отмечает, что не должно быть так, что больше верят словам взрослых. "Так быть не должно. И если ребенок, допустим, как говорят взрослые, лжет, все, что он говорит, неправда, ребенок врет - даже если в финале ситуация окажется именно такой, это не дает права не реагировать. Ведь даже если ребенок лжет, есть причина, по которой он это делает. Какие-то сигналы заставляют ребенка врать, или какие-то неразрешенные разногласия, или непонимание темы и боязнь спросить учителя, или что-то другое, и он что-то придумывает и рассказывает. В любом случае нужно работать над причинами, а не просто считать, что мы верим взрослому, а не ребенку", - говорит Горбунова.
Статистика инспекции свидетельствует, что в связи с нарушением прав детей, которые допустили работники государственных или муниципальных структур, в прошлом году было начато 84 административных дела, в позапрошлом - 91, до этого - 48.
В 2022 году почти половина дел, или 41, были связаны со случаями в школах, из них были доказаны и вынесены административные наказания в пяти случаях.
Как в департаменте, так и в инспекции отмечают, что среди прочего необходимо улучшить и сотрудничество школ с родителями. В том числе на родительских собраниях больше внимания уделять тому, как дети чувствуют себя в школе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!